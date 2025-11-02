Rugby. Solidarietà, Gori in meta per la Fao

Ha lasciato il rugby nel 2024, dopo quindici anni da professionista ad alti livelli. Ma il cordone ombelicale con la palla ovale non è mai stato reciso del tutto, per Edoardo Gori: l’ex-rugbista pratese ha rappresentato la Federazione Italiana Rugby a Roma, nei giorni scorsi, nella cerimonia che celebrava l’ingresso della Fir nella comunità dei Campioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) "Fao Champions".

"Ugo" era parte della delegazione azzurra completata da Sara Barattin, Lucia Gai, Giordana Duca ed Elena Errichiello che insieme ad alcuni atleti del Centro di Formazione Permanente di Roma hanno incontrato oltre 800 studenti delle scuole del territorio, prendendo parte anche a uno show cooking insieme allo chef Alessandro Borghese.

"Sensibilizzare le persone sul mangiar bene e sul non sprecare il cibo è fondamentale – ha detto Gori a margine della giornata da "ambasciatore azzurro" per la FAO – per questo abbiamo aderito al progetto: penso sia importante sensibilizzare sul tema, partendo dai più giovani".