Rugby, stop a sorpresa per i Cavalieri Union: vince Milano

Prato, 9 marzo 2025 - Dopo la vittoria con Petrarca, è arrivato uno stop in Lombardia: i Cavalieri Union hanno ceduto le armi al Rugby Milano, nel match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A che ha visto i meneghini prevalere per 31-25. Capitan Puglia e soci tornano comunque a Prato con due punti e salgono in classifica a quota 24, riuscendo ad evitare il sorpasso dell'Avezzano e mantenendo l'ottava posizione in tandem con gli abruzzesi. In attesa dello scontro-salvezza del prossimo 23 marzo a Iolo, che varrà una stagione.

ASR MILANO: Gorietti (10’ st Aquaro); Arena, Battegazzore, Straccali (10’ st M. Conti), Fumagalli; Lucchin, Tecchio; Innocenti, Corona (1’ st Sbalchiero), Coppola (10’ st Ferraresi); Kawau, Niero (1’ st Perego); Betti (29’ st Pastoriza Carrasco), Antinori (14’ st Deregibus), Fantoni (14’ st Odorisio). All. Varriale.

CAVALIERI UNION: Puglia (20’ st Casciello); Fondi, Nistri, Pancini (8’ st Marioni), Cella; Magni, Bencini (20’ st Marzucchi); Facchini, Righini, Attucci (1’ st Dalla Porta); Ciampolini, Mardegan (1’ st Castellana); Dardi (20’ st Giagnoni), Calizzano (1’ st Giovanchelli), Rudalli (20’ st Sansone). All. Chiesa.

Arbitro: Marrazzo di Viterbo.

Marcatori: pt: 6’ m. Innocenti tr. Arena, 10’ m. Tecchio tr. Arena, 19’ m. Fondi, 27’ m. Cella, 33’ m. Antinori tr. Arena, 40’ cp. Arena; st: 2’ m. Facchini tr. Puglia, 18’ m. Fumagalli tr. Arena, 38’ m. Nistri, 40’ cp. Magni. Note: esp. temp. di Gorietti (27′ pt), Innocenti (31’ st) e Kawau (33’ st).

G.F.