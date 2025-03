Rugby. Un gran bel Cus travolge Imola e vendica l’andata

Un gran bel Cus ha ragione di Imola con il perentorio risultato di 54-17 e cancella la cocente sconfitta sul filo del rasoio dell’andata. Gli ottanta minuti sono andati come preparato dallo staff di Ferrara in settimana, ed appena si è aperto palla in velocità gli spazi si sono trovati: encomiabili tutti gli effettivi, che hanno sfoderato una della migliori prestazioni stagionali. Imola si è ancorata alla piattaforma da rimessa laterale, ma stavolta non è bastato al confronto di un Cus assai prolifico, con ben otto marcature a referto. Tre nella prima frazione, che si è chiusa sul 21-7 dopo una brevissima fase in equilibrio. Quindi nella ripresa Ferrara dilaga e incassa il bonus con Bondoni (due marcature quest’oggi per lui), Mucoj e Fant, anch’essi al doppio in giornata. Gatti schierato ai centri e soprattutto Taddia, hanno fatto vedere belle cose, ma nel complesso Cavicchi e Michelotto sono stati soddisfatti dall’atteggiamento di una squadra che ha interpretato al meglio la contesa ed ha dato, qualora ve ne fosse bisogno, segnali positivi in vista del girone di ritorno iniziato proprio con Imola.