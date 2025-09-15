Rugby, un sabato dedicato ai giovanissimi e alla palla ovale. Open day, che successo al Cus

L’Open Day del Cus Ferrara Rugby, svoltosi sabato pomeriggio presso gli impianti sportivi del Cus in via Gramicia, è stato un vero successo. Un appuntamento pensato come apertura della stagione sportiva e che ha visto la partecipazione di numerosi giovani con le rispettive famiglie, tutti uniti attorno alla palla ovale. Chi per scoprirla per la prima volta, chi per rinnovare il proprio percorso di crescita sportiva.

L’intero pomeriggio è stato dedicato al mondo ovale, offrendo ai nuovi potenziali rugbisti l’opportunità di scendere in campo e provare il brivido di uno sport che unisce forza, strategia e spirito di squadra. Sotto la guida dei tecnici della sezione rugby, i partecipanti hanno potuto sperimentare in prima persona i principi fondamentali di questo sport, apprendendo le tecniche di base e divertendosi con giochi ed esercizi.

L’evento ha avuto un’ottima riuscita anche grazie alla perfetta organizzazione del “terzo tempo”, un momento di convivialità che, come da tradizione rugbistica, ha sigillato l’amicizia e la solidarietà tra giocatori, allenatori e famiglie.