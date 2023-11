Rugby. Under 16 Pesaro vince. Vola nel campionato Élite

Festa grande al Teknowool Rugby Park per la formazione Under 16 della Fiorini Pesaro Rugby che vincendo 22-14 la finale della I^ fase di qualificazione del campionato regionale contro Fano si è guadagnata l’accesso al "Campionato Élite". "La soddisfazione è massima, è un obiettivo che tutto il gruppo si era dato dall’inizio – racconta il tecnico Andrea Salvatori -. Ad agosto, dopo la pausa estiva, avevo chiesto ai ragazzi quali obiettivi volessero raggiungere in questa stagione, e tutti avevano indicato l’accesso all’Élite. Sono molto felice perché abbiamo raggiunto quello che era il primo obiettivo". Cosa vuol dire partecipare al Campionato Élite? "Competere ogni domenica con squadre con un vissuto di rugby importante, una maggiore competitività. Incontreremo le formazioni giovanili di club importanti, ben attrezzate e sicuramente molto forti".

Una qualificazione che dà bei segnali per la salute del movimento rugbistico del territorio. A sfidarsi per la finale due formazioni della provincia di Pesaro e Urbino: Fiorini Pesaro Rugby e Fano Rugby. "Giocare la finale con i vicini di casa di Fano mostra un aspetto positivo per il movimento rugbistico che ci circonda – continua Salvatori -. È sempre molto piacevole quando squadre vicine hanno un livello simile al nostro: ci permette di confrontarci spesso, di migliorarci a vicenda e di lavorare insieme per costruire giocatori sempre migliori. Fano ha ancora la possibilità di accedere al campionato Élite, giocherà uno spareggio con la perdente della finale dell’Emilia Romagna, e mi auguro di rincontrarli in quel campionato nei prossimi mesi". Quali aspetti hanno portato i giovani pesaresi a prevalere? "Probabilmente una migliore attitudine dei giocatori in campo. I ragazzi hanno commesso meno errori, sono stati concentrati per tutto il match".

b.t.