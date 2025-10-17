Acquista il giornale
Rugby under 18, Piacenza ko. Il Bologna si qualifica per il campionato Elite

di FILIPPO MAZZONI
17 ottobre 2025
Un risultato storico, un passo fondamentale per la crescita del club. Battendo 34-7 il Piacenza, l’under 18 del Bologna Rugby Club si è conquistata la qualificazione al campionato Elite di categoria. "E’ un risultato storico per noi – conferma il presidente Francesco Paolini – ed è la conferma della validità del progetto del Bologna Rugby Club nato nel 2021, che ha visto unire le forze del Bologna 1928 e della Reno. Con l’under 18 si è creato un bellissimo gruppo, con ottimi atleti e tecnici di altissimo livello, dal responsabile tecnico Elia Navarra a Giacomo Anteghini e Guido Quadri, tra l’altro questi giocatori della prima squadra".

Un successo frutto del lavoro e che adesso proietta il Bologna nel girone 2, insieme a Colorno, Parma, Parabiago, Cus Milano, Lyons, Modena, Milano, Brixia e Viadana. Ulteriore conferma della qualità dell’organico bolognese, la presenza di ben tre giocatori che frequentano l’Accademia federale di Milano. Michele Bernardi è al secondo anno in Accademia mentre Gabriele Landi e Francesco Andrei hanno iniziato quest’anno, altro segno di un movimento giovanile forte e in crescita.

"La vittoria e la qualificazione al campionato nazionale sono risultati importanti – conferma il coach Elia Navarra – e sono frutto del lavoro fatto negli ultimi anni, già con l’under 16. Abbiamo raggiunto un traguardo storico per il rugby bolognese".

f. m.

© Riproduzione riservata

