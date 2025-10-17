Rugby under 18, Piacenza ko. Il Bologna si qualifica per il campionato Elite

Un risultato storico, un passo fondamentale per la crescita del club. Battendo 34-7 il Piacenza, l’under 18 del Bologna Rugby Club si è conquistata la qualificazione al campionato Elite di categoria. "E’ un risultato storico per noi – conferma il presidente Francesco Paolini – ed è la conferma della validità del progetto del Bologna Rugby Club nato nel 2021, che ha visto unire le forze del Bologna 1928 e della Reno. Con l’under 18 si è creato un bellissimo gruppo, con ottimi atleti e tecnici di altissimo livello, dal responsabile tecnico Elia Navarra a Giacomo Anteghini e Guido Quadri, tra l’altro questi giocatori della prima squadra".

Un successo frutto del lavoro e che adesso proietta il Bologna nel girone 2, insieme a Colorno, Parma, Parabiago, Cus Milano, Lyons, Modena, Milano, Brixia e Viadana. Ulteriore conferma della qualità dell’organico bolognese, la presenza di ben tre giocatori che frequentano l’Accademia federale di Milano. Michele Bernardi è al secondo anno in Accademia mentre Gabriele Landi e Francesco Andrei hanno iniziato quest’anno, altro segno di un movimento giovanile forte e in crescita.

"La vittoria e la qualificazione al campionato nazionale sono risultati importanti – conferma il coach Elia Navarra – e sono frutto del lavoro fatto negli ultimi anni, già con l’under 16. Abbiamo raggiunto un traguardo storico per il rugby bolognese".

f. m.