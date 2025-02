Rugby. Unione Firenze. Derby e big match. Giornata cruciale

Giornata cruciale per l’Unione Rugby che oggi sarà impegnata in sfide di fuoco fra big match e derby toscani. La squadra di A, seconda in classifica con 40 punti, affronterà (ore 14.30) la trasferta sul campo del Rugby Roma Olimpic, terzo a quota 38. Una vittoria sarebbe fondamentale per rafforzare la seconda posizione. Anche l’Under 18 nazionale sarà in trasferta, a Parma (12.30): i padroni di casa sono secondi con 41 punti, a tre lunghezze di vantaggio sui fiorentini. La serie B cerca il riscatto al Lodigiani d (14.30) con il Rugby Jesi, fanalino di coda; la formazione di C giocherà invece a San Bartolo a Cintoia il derby con i pratesi del Gispi Tigers. Derby anche per l’Under 18 regionale che, sempre al Marco Polo (12.30), sfiderà i Cavalieri Union.

f.m.