Rugby. Unione Firenze. Missione riscatto. Domenica di fuoco

Fine settimana impegnativo per l’Unione Rugby Firenze che, tranne l’under 18 regionale, scenderà in campo oggi con tutte le squadre. In serie A i gigliati, al campo Marco Polo di San Bartolo a Cintoia (ore 14.30), cercheranno di riscattare col Paganica, 7° in classifica, la pesante sconfitta con l’Olympic. La squadra di Ferraro e Lo Valvo è terza con 40 punti. Trasferta a Perugia (14.30), invece, per la squadra di B che è reduce dalla vittoria casalinga su Jesi e vorrà allungare la striscia. La formazione di C, terza nel girone promozione con 9 punti, farà visita all’Olbia (14.30) che è al comando a punteggio pieno. Infine, l’under 18 nazionale, quinta, ospiterà alle 12.30 al Lodigiani il capolista Rugby Experience L’Aquila per rilanciare davanti al proprio pubblico la corsa alle prime posizioni.