Rugby. Zucconi con l’Italia U20

La prima squadra dei Cavalieri Union è tornata alla vittoria, consolidando ulteriormente il secondo posto nel girone 3 del campionato di Serie A. La "cadetta" ha battuto Scandicci in Serie C e l’U16 Elite ha sconfitto Bologna. Ma la gioia più grande è forse per Cesare Zucconi, in campo per ottanta minuti con la casacca dell’Italia U20 che ha battuto a Beziers i campioni del mondo di categoria della Francia, nel Sei Nazioni. Nello stesso fine settimana in cui un altro Cavalieri, Filippo Giagnoni, era peraltro impegnato con la Nazionale U18. "Ad oggi è stata la soddisfazione più grande del mio percorso agonistico. Ho provato emozioni incredibili anche nel corso dei playoff promozione di A – ha commentato Zucconi, che è diventato ormai un pilastro anche dei Cavalieri di coach Chiesa - ovviamente aver battuto i campioni del mondo in carica di fronte a 18mila persone in uno stadio così iconico per il rugby francese è stato bellissimo. Adesso arrivano due partite altrettanto dure con Scozia e Galles. Insieme allo staff faremo analisi video e tutto ciò che è necessario per vincere ancora".