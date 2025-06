Run 5.30 Modena: 9mila partecipanti colorano la città durante il Motor Valley Fest

Ben 9mila persone, 4mila delle quali studenti delle scuole di Modena e provincia, hanno preso parte ieri mattina alla Run 5.30 e, già dal raduno al parco Novi Sad e per tutto il percorso, hanno colorato la città, una valanga rosa in movimento - chi di corsa, chi meno, ma non è questo che conta - che si è fatta notare anche tra i tanti turisti stranieri che, in questi giorni, stanno affollando Modena per le iniziative del Motor Valley Fest. I numeri di questa edizione della Run 5.30 (che ha raggiunto il numero massimo di iscritti per l’evento modenese) hanno anche superato quelli di un anno fa, quando i partecipanti furono 7mila.

La percentuale della presenza femminile è stata ancora un volta oltre il 70%, hanno fatto sapere dall’organizzazione, particolarmente soddisfatta della riuscita dell’evento: "Come da tradizione, alla 5.30 sono tutti vincitori e non c’è un ordine d’arrivo, ma possiamo dire che i primi hanno corso i 5 km del percorso in 18 minuti e gli ultimi in un’ora e mezza... perché si sono fermati a fare colazione nei bar del centro storico, aperti per l’occasione", sorride Sergio Bezzanti di Run 5.30 raccontando la giornata di ieri. L’iniziativa, inoltre, rientrava nel progetto ’10 mila passi insieme’ promosso da Ginger SSD e Panathlon, volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza del movimento come stile di vita salutare, insieme a buone abitudini e corretta alimentazione.