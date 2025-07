Running. Giacobazzi si impone nel Vertical Ospitaletto. Cordazzo, vittoria e record nella gara femminile

Una vittoria al maschile con un tempo di poco più alto rispetto al primato, una al femminile con tanto di record: la quinta edizione del Vertical Ospitaletto, gara podistica Fidal regionale, può dirsi ben riuscita sia a livello agonistico che di organizzazione, essendo passata dai 67 partecipanti dell’edizione zero del 2018 agli oltre 180 che si sono sfidati mercoledì. L’idea originale era quella di far conoscere il percorso di allenamento che Renzo Finelli ha proposto negli anni ai suoi campioni, fra cui spiccano Stefano Baldini e Massimiliano Ingrami, e l’obiettivo per i più veloci era quello di battere il tempo di 24’52“ di Pasquale Selvarolo, mentre per gli altri era quello di sfidarsi sui 7,2 km tra le colline di Castelvetro, con quasi 400 metri di salita fino a Ospitaletto. Il pavullese Alessandro Giacobazzi, formatosi all’Atletica Frignano e alla Fratellanza, ora portacolori dell’Aeronautica, già campione italiano di maratona, ha iscritto per la terza volta il suo nome al primo posto del Vertical col tempo di 26’01“, appena al di sopra di quelli registrati nel 2023 e 2024. Giacobazzi ha chiuso con 52“ di vantaggio sul bolognese M’Barek Ourras e 2’ sul cesenate Luca Venturelli. Buono il quinto posto di Luca De Francesco, con un tempo inferiore a quello che gli consentì di vincere nel 2022. Nella gara femminile, Giulia Cordazzo (nella foto) ha abbattuto sensibilmente il record di categoria, aprendo a un rinnovamento delle top runner: l’atleta della Fratellanza ha dominato in 31’ esatti, tenendo Enrica Bottoni (Corradini) dietro di oltre 2’; segue un terzetto tutto gialloblu: Vittoria Vandelli, Francesca Badiali e Aurora Imperiale dal terzo al quinto posto.

Nell’imminente fine settimana si corre in Appennino: domenica Sestola ospita la seconda prova del Trofeo del Frignano con la 4 Rioni, competitiva e non, su 10 km misto asfalto e off road. Gli amanti del trail si daranno invece appuntamento a Piandelagotti per l’impegnativo Alpicella Trail, organizzazione capitanata da Manuela Marcolini. Qui la prova più lunga è di 18 km con 1.500 metri di dislivello.

Giuliano Macchitelli