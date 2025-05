Russi Calcio a 5: Sogni Infranti ai Supplementari nella Finale Promozione

S’infrangono ai supplementari, i sogni del Russi calcio a 5 di giocarsi la finale promozione – per la salita in A2 Elite – di Cesena col Morbegno. Una finale che era decisamente alla portata della squadra di Simone Bottacini (foto), sconfitta 3-1 a Grosseto ma in vantaggio 4-2 a fine partita e con una vittoria per 2 gol di scarto (ma dopo i supplementari) a passare sarebbe stato il Russi. Invece i tre gol subiti nell’extra time ribaltano tutto (4-5) e mandano in finale il Grosseto.

L’inizio è agghiacciante: neppure 1’ e i toscani sono già in vantaggio per l’autogol di Hernandez su una rimessa di Vasile. Il Russi, però, ribalta tutto con lo stesso Hernandez, autore del pareggio (14’) e del 3-1 (18’) nel mezzo il 2-1 di Sposato (17’) per il 3-1 con cui le squadre vanno al riposo. In avvio di ripresa non passa neppure 1’ e segna Mesa per il 3-2 ma Cianciulli a metà secondo tempo realizza il 4-2.

Ai supplementari Hernandez ha subito la grande, doppia, occasione per il 5-2 ma Solosi para tutto e a metà supplementare, ovvero a due minuti e mezzo dalla fine realizzano con Mariani il 4-3 che vale il passaggio del turno. Russi obbligato al portiere di movimento ma senza fortuna e altri due gol subìti.

Serie A2 (2º turno playoff, ritorno): Morbegno-Asti 2-4 (andata 4-2, qualificato Morbegno), Russi-Grosseto 4-5 (1-3, qualificato Grosseto), Sulmona-Eur Roma 8-5 (2-2, qualificata Sulmona), Bitonto-Canicattì 3-3 (4-2, qualificata Bitonto).

u.b.