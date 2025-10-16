Sabato a Terranuova una grande festa per celebrare la dinastia del ciclismo per eccellenza, i Mealli

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Si deve a Graziano Capanni, in particolare, e ad altri appassionati, il grande evento di sabato presso il circolo Arci della Penna di Terranuova Bracciolini: una manifestazione con tanto di pranzo, durante la quale saranno ricordati i Mealli, la celebre dinastia di Malva che tanto ha dato al nostro ciclismo, sia nelle vesti di campioni del pedale che come organizzatori. Dal grande Bruno Mealli, campione d’Italia, maglia rosa e nazionale azzurro (1937-2023), al capostipite Adalino, classe 1910 e quarto classificato al Giro d’Italia 1936, nonché padre dell’ex professionista Moreno. E ancora: Marcello (1928-2019), indimenticabile direttore sportivo e organizzatore di corse, nonché campione italiano della categoria allievi, e il figlio Ercole, ex professionista e per molti anni nell’organizzazione della RCS. E infine, ma non ultima, sarà ricordata la figura di Franco (Enzo) Mealli, fratello di Bruno e Marcello, grandissimo organizzatore con la sua Tirreno–Adriatico, il Giro del Lazio, il Trofeo Pantalica e il Giro dell’Etna, solo per citare alcune delle sue “creature”.

E, come ha ricordato lo storico e giornalista Leonardo De Nicola, ci sarà… una bella fetta del ciclismo di ieri e di oggi a fare da contorno all’avvenimento e a ricordare la grande famiglia valdarnese: in primis Mauro Vegni, direttore (uscente) del Giro d’Italia e delle “classiche” RCS, che come dirigente si formò proprio alla scuola di Franco Mealli, al Velo Club Forze Sportive Romane e alla “Corsa dei Due Mari”, come suo primissimo storico collaboratore. Ci saranno poi anche Stefano Allocchio, vicedirettore RCS, e tanti bei nomi del ciclismo valdarnese e toscano: il grande Franco Chioccioli, vincitore del Giro 1991; l’ex commissario tecnico della nazionale Daniele Bennati; l’indimenticabile e grande Franco Bitossi; Roberto Poggiali, Marcello Mugnaini, Rinaldo Nocentini (maglia gialla al Tour) e molti altri ancora. Sarà inoltre presente Marco Scarponi, fratello dell’indimenticabile Michele e presidente della Fondazione che porta il suo nome.