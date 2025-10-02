Sabato l’iniziativa al Villa Romiti: a Forlì l’unica squadra in Romagna. Uisp, è il primo trofeo dedicato alle majorette: "Orgogliosi delle nostre ragazze, vi stupiranno»

Sono attesi oltre 200 atleti al 1° trofeo cittadino majorette che si terrà al Villa Romiti sabato pomeriggio. "Un evento dimostrativo e promozionale per questo magnifico sport – spiega Alessandro Chella, vice presidente Uisp Forlì –, con atleti che provengono da ogni parte d’Italia". Si parte alle 14.30 e si prosegue fino alle 19, con spettacolari esibizioni che si alterneranno per mettere in mostra le abilità affinate nei mesi di allenamento.

"Siamo molto orgogliosi di poter mostrare cosa sanno fare le nostre ragazze – spiega la presidente del gruppo forlivese, Marilena Rubio –. Noi siamo l’unico gruppo presente in Romagna. Per questa manifestazione avremo una giuria del tutto eccezionale, composta da bambini". Sul finire della manifestazione è attesa una sorpresa a firma Flamigni, azienda forlivese del settore dolciario.

"Si tratta di uno sport veramente inclusivo – afferma Gessica Benini, collaboratrice dell’associazione – dove crescere liberi e rispettosi dell’altro. Sabato ci esibiremo anche noi mamme in una coreografia del tutto inedita". A caldeggiare l’organizzazione di questo primo appuntamento con le majorette è stato l’assessore allo sport, Kevin Bravi (nella foto, con gli organizzatori). "Eventi come questo servono a valorizzare ciò che viene svolto in città ogni giorno".

