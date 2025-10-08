Saccocci e Casini: ottimo debutto nell’Elite. Catalano si conferma fra i top in Italia

Un quinto posto assoluto e due piazzamenti agli Italiani. Sono tre i grossetani che hanno partecipato al campionato italiano Elite di triathlon sprint a Cervia. Per due di loro, portacolori della compagine grossetana SBR3, si trattava di un esordio assoluto in una gara nella massima categoria: i due giovani si sono ben distinti tra i migliori triatleti d’Italia. Tommaso Saccocci è arrivato novantacinquesimo e Giacomo Casini centocinquesimo. E’ stata certamente un’esperienza molto importante che ha consentito loro di dimostrare di essere a proprio agio anche con gli atleti di valore assoluto. Storia diversa per l’altro grossetano Davide Catalano, tesserato per il Firenze Triathlon, che ha concluso la sua prova con un quinto posto assoluto confermandosi tra i più forti atleti italiani. In questo momento l’atleta allenato da Martino Colosi è già volato in Egitto a Hurghada dove sarà impegnato nella prova di Coppa d’Africa. Per la compagine maremmana ora è tempo di pensare all’organizzazione della gara nazionale di Castiglione della Pescaia in programma domenica ed alla ripresa dei corsi dedicati ai bimbi dai 5 ai 18 anni.