Sahara La maratona a fianco dei più deboli

Una maratona nel deserto per unire lo sport alla solidarità. Una delegazione bolognese, composta da atleti e cooperanti dell’associazione El Ouali, ha fatto visita ai campi profughi del Saharawi, dove l’associazione è operativa da anni con progetti umanitari. Nel gruppo di podisti c’erano anche due consiglieri comunali Mery De Martino e Giacomo Tarsitano con altre persone selezionate per partecipare al nuovo progetto curato dall’ufficio giovani e dall’ufficio giramondo del Comune per permettere agli under 25 di andare alla scoperta di luoghi articolati con i quali difficilmente entrerebbero in contatto. La storia del popolo Saharawi è senza dubbio un esempio di questa complessità.

La Sahara Marathon, che comprende oltre alla maratona le distanze di 21 km, 10 km, 5 km e la corsa dei bambini, ha come finalità insieme alla sensibilizzazione sulla causa Saharawi la promozione dell’attività sportiva tra i giovani che vivono nei campi, il finanziamento e lo sviluppo di progetti umanitari.

Tarsitano, bolognese classe 1999, è stato tra i partecipanti alla mezza maratona con i colori sociali della Sef Virtus del presidente Stefano Cuccoli, squadra che ha accompagnato il suo percorso di crescita e la sua passione per lo sport, anche come strumento per promuovere cause sociali. Correre nel deserto è stata un’emozione unica coronata da un buon risultato che ha visto il virtussino arrivare undicesimo assoluto e primo tra gli europei con il tempo di 2h05’14“, non da sottovalutare se si considera il luogo della corsa tra sole, sabbia e vento.

"Nel ripensare all’esperienza – spiega Tarsitano, alla sua prima mezza maratona – mi vengono in mente le parole dell’alpinista Walter Bonatti: a ogni passo un problema, ma dietro ogni passo un’affermazione, in questa frase sta la fatica e l’incertezza di correre nel deserto, in questa frase sta la precarietà delle vite intrappolate in un esilio ingiusto in attesa della libertà".

Di ritorno in Italia Tarsitano e De Martino (impegnata nella 10 km chiusa in 1h 36’), che già si era recata ai campi a novembre, hanno aggiunto: "L’anno prossimo speriamo di tornare per continuare a raccontare quanto accade in quei luoghi, per continuare a correre verso l’affermazione dei diritti del popolo Saharawi e verso una pace che sia giusta e duratura".

Il Sahara Occidentale è sottoposto da oltre un secolo a occupazioni illegittime attraverso la colonizzazione spagnola prima e l’occupazione marocchina poi. Una situazione di stallo ha relegato più di 200mila civili Saharawi a vivere in esilio nel deserto algerino, nei campi profughi nei pressi di Tindouf. Per lo più sono donne e bambini e i loro unici mezzi di sussistenza sono gli aiuti umanitari. Nonostante le dure condizioni climatiche e la mancanza di risorse, i Saharawi hanno saputo difendere e mantenere integri il patrimonio culturale e la loro struttura sociale.

Proprio per colmare i vuoti narrativi e fare luce sulle tragiche condizioni umanitarie di chi vive nel deserto è stata pensata la Sahara Marathon, una manifestazione sportiva internazionale di solidarietà appunto con il popolo Saharawi.

"Fa molto piacere constatare che un giovane, da me allenato per alcuni anni, da quando ne aveva 15, si stia distinguendo e spendendo per aiutare i più deboli. Ma si sa, la disciplina della resistenza nell’atletica leggera tempra fisico e mente" commenta Cuccoli.