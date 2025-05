Salvaterra Boxing Night: Dachi Davituri e Mattia Vinciguerra brillano sul ring

A prendersi la scena, nella prima edizione della ’Salvaterra Boxing Night’, è stato Dachi Davituri (foto). Il 20enne georgiano della Reggiana Boxe Olmedo ha offerto una prestazione brillante contro Matteo Zocco della Boxe Barca.

Tre riprese giocate sull’anticipo e sulla pulizia tecnica che gli sono valse, oltre alla vittoria ai punti, anche la coppa come miglior pugile della serata. A chiudere in bellezza ci ha pensato Mattia Vinciguerra, protagonista del match professionistico di cartello. Il “Trattore di Marcianise” ha letteralmente preso d’assalto Stefano Failla della Boxe Fidenza, accorciando sempre la distanza, lavorando con efficacia al corpo e tenendo saldamente il centro del ring per tutte e sei le riprese.

Tra i dilettanti, Anna Mazzieri, impegnata contro Samia Hassana di Sassuolo. Un match equilibratissimo, con Anna che alla fine l’ha spuntata.

Molto convincente anche Anastasia Cresci, che ha vinto imponendo ritmo e lucidità. Kristian Shevchuk ha gestito al meglio le tre riprese del match, conquistando un successo ai punti. Ottima vittoria anche di Shota Natsarashvili contro un avversario molto quotato di Bologna. Più complicata la serata per Simone Achiluzzi, che ha chiuso in parità, così come quello di Lorenzo Cavatorta.