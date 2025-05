Samuele Oskar Cassi trionfa alla Mezza maratona Città di Prato

Vittoria assoluta per Samuele Oskar Cassi (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane che alla 35ª edizione della “Mezza maratona Città di Prato“, taglia il traguardo per primo con il tempo di 1h09’44’’; vittoria di categoria invece per Nicola Cappelli (SM45) e ottima prova per lo Junior Andrea Masi (primo nella categoria), terzo posto di categoria per Giacomo Molinaro (SM35, settimo assoluto), Dario Anaclerio (SM45) e Gino Cappelli (SM65), buona prova per Andrea Rossetti. Per i colori biancoverdi i podi sono arrivati anche fuori regione.

Alla 23ª edizione della “Wizz Air Milano Marathon“, terzo posto di categoria per Roxana Girleanu (SF45) e buone prove per Stefano Ammannati (2h49’44’’), Dedola Gian Mario, Stefano Fisicaro e Andrea Bernardita Salas Palma; mentre al meeting in pista di Rubiera, nel reggiano, sui 10000 metri ottime prove per Francesco Nardone, Francesco Da Via e Samuele Oskar Cassi. Alla decima edizione della “Mezza di Torino“ buona prova per Mathieu Courthood; mentre alla quarta edizione della “Innovation Run“, gara di 10 km lungo le strade di Bergamo, quarto posto assoluto per Renè Cuneaz e vittoria di categoria per Carlo Pogliani (SM40). Al “Giro a tappe dell’Umbria“, secondo posto di categoria per Maurizio Pierotti (SM40) e buona prova per Claudio Simi.

ma.mu.