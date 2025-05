San Gimignano Nel ricordo di Francesco

Fra le pagine della San Gimignano di ieri, oggi e domani, fra cultura, letteratura, musica, arte, spettacoli, trova posto anche lo sport con il calcio. Il più gettonato: dalla scuola calcio con tanti bambini da perdere il conto, la pallavolo, atletica e via dicendo. Come il secondo torneo di calcetto a 5 con l’associazione ’Semi’, già in cammino sul campo di Ulignano con 13 squadre e 160 calciatori di San Gimignano e dintorni dedicato alla memoria di Francesco Mannozzi, che si concluderà a luglio, nel ricordo di quel ragazzo scomparso sul lavoro.

Per San Gimignano il calcio è cultura dal secolo scorso, fino al nuovo ’San Gimignano Fc’ fra i dilettanti, dalla terza alla prima categoria, che stenta a decollare per tornare a certe promesse. Ma questa è un’altra storia. Importante è continuare il cammino. Dunque il popolare torneo di calcetto a 5 dedicato alla memoria di Francesco quel giovane ragazzo che ha perso la vita da un crudele destino sul lavoro del gruppo misto della Semi "è un momento storico di partecipazione giovanile per San Gimignano nel segno dello sport e della socialità".

La riflessione di Niccolò Guicciardini, vice sindaco. assessore allo sport e "assistente tecnico della Semi". Che aggiunge: "L’associazione Semi come riesca a organizzare un’attività così importante fa onore allo sport, in uno dei tasselli più importanti della comunità. Il ricordo di Francesco è un pezzo straordinario del racconto di questa bella esperienza. Per questi motivi come Comune siamo al fianco delle ragazze e dei ragazzi di Semi".

Tanto per rimanere in argomento dello sport, alle Granaglie è stato presentato il nuovo consiglio direttivo dell’Apd San Gimignano, la polisportiva delle discipline della pallavolo, maschile e femminile, atletica leggera e di calcetto a livelli provinciali, regionali e nazionali con il nuovo presidente Sergio Kuzmanovic, che prende il posto del popolare presidente Roberto Bagnai che aveva espresso il desiderio di lasciare la sua ’creatura’ dopo 5 anni da vice e ben 14 anni alla guida della Apd. E così è stato. A Fianco di Kuzmanovic il vice Paolo Mari, segretario Francesco Verdini, consigliere Lisanna Boschini, Elena Pagni e Margherita Manzi. Buon lavoro.

