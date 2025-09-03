San Marino a caccia dello scudetto: "La difesa sarà la chiave della serie"

È arrivato il giorno di gara1. Scatta oggi, allo stadio di Serravalle, la finale scudetto 2025, l’Italian Baseball Series. Si gioca a partire dalle 20.30, così come per la seconda partita di domani, sempre a San Marino. Poi, da lunedì e nei giorni successivi, match in programma al Nino Cavalli di Parma. Gli emiliani avranno l’eventuale quinta in casa in virtù di un miglior posizionamento in regular season, ma Celli e compagni possono cominciare in casa sulla spinta di una semifinale fantastica con Bologna. Stasera ingresso gratuito fino alle 19.30 per il prepartita musicale e per tutto il match. Chi dovesse entrare dalle 19.31 in poi, pagherà il prezzo di 15 euro.

"Ogni finale fa storia a sé e l’emozione è sempre alta – dice un habituè di questa fase del campionato come Doriano Bindi -. È un appuntamento importante, il più importante della nostra stagione sportiva. Parma è una squadra molto forte, si sa. Fanno tutto bene, dal battere al lanciare, fino al correre sulle basi. I nostri avversari esprimono baseball di alto livello in tutti i settori del campo". Stasera San Marino proporrà sul monte Paricaguan, mentre Parma andrà con Casanova. "È un ottimo lanciatore – prosegue il manager sammarinese -, con le sue sinker e le splitter che possono fare molto male. Bisogna aspettare il lancio giusto e approfittare di eventuali errori per castigarlo. La chiave della serie? Giocare bene in difesa, senza sprecare. Non si possono regalare out agli avversari in un contesto del genere, diventa molto pericoloso. In attacco bisogna essere bravi ad aggiustarsi sui lanci dei loro pitcher, capire cosa fare contro un determinato lanciatore di volta in volta. Siamo pronti, vogliamo tornare a vincere".

Tanta voglia di ripetersi per i protagonisti di gara4 di semifinale, i gemelli Luca e Lorenzo Di Raffaele, autori di gran prove rispettivamente sul monte e in battuta. "Di sicuro il morale è molto alto dopo gara3 e gara4 con Bologna – afferma Luca Di Raffaele –. Siamo molto fiduciosi, ma comunque con Parma si riparte da 0-0. La chiave per batterli? Non saprei. Forse noi siamo più lunghi nel monte dello straniero. Penso che, se riuscissimo a vincere una partita del lanciatore italiano, avremmo veramente una buona chance per portare a casa la serie. Però staremo a vedere". Sulla stessa linea Lorenzo: "Parma è un’ottima squadra, hanno diversi punti di forza e possono essere pericolosi in tanti modi. Se giochiamo come in semifinale abbiamo delle buone possibilità, ma io prevedo una serie un po’ più equilibrata. I fuoricampo sono sempre belli, però per vincere queste partite dovremo giocare bene in difesa e fare tutte le piccole cose in attacco senza regalare niente agli avversari".