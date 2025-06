San Marino Baseball domina BSC Grosseto con una vittoria schiacciante 10-4

SAN MARINO BASEBALL10BSC GROSSETO4

BSC: Sellaroli ss (0/4), Aloma 3b (0/4), McIlwain ec (3/5), Antonnia 2b/ed (1/5), Isenia ed/l (1/4), Lopez r/es (2/3), Marucci 1b (2/4), Luciani (Venditti dh/2b 0/2) dh (0/2), Piccinelli (Ludovisi r 0/1) es (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (2/2), Celli ec (1/3), Helder 1b (0/5), Proctor r (2/5), Angulo 2b (1/3), Pieternella dh (3/4), Diaz es (1/5), Marlin ss (1/4), Di Fabio (Servidei 2/4) 3b (0/1).

Successione: BSC: 000 102 010 = 4 bv 9 e 2 SAN MARINO: 300 331 00X = 10 bv 13 e 0

LANCIATORI: Prins (L) rl 3.1, bvc 6, bb 2, so 3, pgl 6; Martinus (r) rl 0.2, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Rodriguez (r) rl 3, bvc 7, bb 2, so 4, pgl 4; Isenia (f) rl 1, bvc 0, bb 2, so 1, pgl 0; Lage (W) rl 5, bvc 4, bb 3, so 7, pgl 1; Leal (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Mendez (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 3, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Batista (1p. al 1°) e Proctor (1p. al 6°); triplo di Celli; doppi di Lopez, Marucci (2), Batista e Proctor.

Gara1 della doppia sfida tra San Marino e Grosseto finisce di fatto dopo otto minuti, al primo lancio del partente grossetano, Scott Prins, dopo che l’attacco maremmano era andato a vuoto nella parte alta del 1°. Quel primo lancio è stato incontrato alla perfezione da Batista (in foto), che ha poi sparato fuori dalle recinzioni la pallina per l’1-0 San Marino. Un giro di mazza, un fuoricampo che ha messo la partita sui binari più favorevoli ai Titani, che poi non si sono più voltati indietro e hanno finito per vincere 10-4.

Al 1°, dopo il solo-homer del leadoff azzurro, una base ball a Celli e il doppio di Proctor hanno generato il 2-0, mentre sul singolo di Angulo è arrivato anche il 3-0. Al 3° il Bsc Grosseto ha accorciato con Marucci, che con due in base ha battuto in diamante portando a casa il punto. Fuoco di paglia, perché tra 4° e 5° San Marino ha allungato definitivamente con altri sei punti. I primi tre sono arrivati quando, a basi piene al 4°, Celli ha battuto una lunga volata di sacrificio (4-1) e la difesa ha commesso un errore su Helder (6-1). Gli altri tre, al 5°, grazie al doppio con due in base di Batista (7-1) e al triplo di Celli (9-1).

Grosseto è tornata più vicina su un inizio non perfetto di Leal, primo rilievo di Lage (9-3), ma San Marino è riscattata sul 10-3 grazie al quinto fuoricampo stagionale di Proctor. Nel finale, in totale controllo, punto per il Bsc all’8° grazie al doppio dell’ottimo Marucci. 10-4, dominio sammarinese.