San Marino Baseball domina BSC Grosseto in gara1 della serie pasquale

BIG MAT BSC GROSSETO

1

SAN MARINO BASEBALL

7

SAN MARINO: Batista ed (1/3), Angulo 2b (2/4), Proctor r (3/5), Diaz 1b (1/5), Celli ec (1/3), Pieternella es (1/5), Marlin ss (0/4), Servidei 3b (2/3), Lo. Di Raffaele dh (0/4).

GROSSETO: Sellaroli 2b (2/4), Aloma ss (1/4), Mc Ilwain ec (0/3), Antonia 3b (2/4), Isenia ed/l (0/3), Ambrosino dh/ed (0/3), Lopez r (0/3), Giordani es (1/4), Luciani 1b (0/3).

Successione: SAN MARINO: 300 102 001 = 7 bv 11 e 0 GROSSETO: 100 000 000 = 1 bv 6 e 1

Lanciatori: Lage (W) rl 5, bvc 3, bb 2, so 10, pgl 1; Leal (r) rl 2.2, bvc 2, bb 0, so 5, pgl 0; Mendez (f) rl 1.1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0; Rodriguez (L) rl 4, bvc 6, bb 3, so 2, pgl 4; Prins (r) rl 3, bvc 4, bb 1, so 6, pgl 2; Artitzu (r) rl 1, bvc 0, bb 0, so 1, pgl 0; Isenia (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 1.

NOTE: doppi di Batista, Proctor, Aloma e Antonia.

Bel successo del San Marino Baseball in gara1 della serie pasquale col Bsc Grosseto. Una doppietta di gare programmata in modo inusuale. Dopo la prima, giocata venerdì sera nello storico impianto grossetano dello Jannella, per la seconda partita ci si trasferirà infatti domani pomeriggio a Serravalle (ore 16).

In gara1 è stata buona la prova del monte di lancio sammarinese, con 6 valide concesse e 1 solo punto subito, ed eccellente performance anche dell’attacco, con Proctor sugli scudi a quota 3/5 e 11 valide totali. Il lanciatore vincente è Jesus Lage, che ha collezionato di nuovo un buon numero di strikeout, 10. Il punteggio si muove subito al 1° grazie a tre valide e due basi ball. Con un out e le basi vuote, Angulo viene passato in prima dal partente maremmano Rodriguez, Proctor va col suo primo singolo di serata e Diaz lo segue con la valida che significa 1-0 San Marino.

La base ball a Federico Celli riempie i cuscini, mentre il singolo a sinistra di Pieternella spinge a casa i due punti del 3-0. Nella parte bassa del primo il Bsc accorcia segnando un punto, ma al 4° gli uomini di Doriano Bindi riprendono a martellare. Lo fanno col singolo di Servidei, la base a Batista e soprattutto la valida del 4-1 di Oscar Angulo, sempre puntuale quando conta. Lage, intanto, cresce col passare delle riprese, infila dieci eliminazioni consecutive e non concede nessuna opportunità ai padroni di casa. Al sesto attacco San Marino chiude i conti con altri due punti. Al 9° arriva il definitivo 7-1 portato a casa da Celli con una volata di sacrificio. Game over.