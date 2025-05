San Marino Baseball domina Palfinger Reggio Emilia 5-0 con fuoricampo di Helder

SAN MARINO BASEBALL5PALFINGER REGGIO EMILIA0

REGGIO: Saenz ec (0/4), Perez ss (0/3), E. Rodriguez 3b (1/3), M. Rodriguez r (1/3), Tejada 1b (1/3), Dentoni es (0/3), Robles dh (0/3), Scala ed (0/3), Ceriali (Urena 0/1) 2b (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (0/2), Celli ec (0/4), Helder 1b (2/3), Proctor r (1/3), Angulo 2b (0/3), Diaz dh (3/3), Pieternella es (0/4), Marlin ss (1/4), Di Fabio 3b (1/4).

Successione: REGGIO: 000 000 000 = 0 bv 3 e 0 SAN MARINO: 010 001 30X = 5 bv 8 e 0

Lanciatori: Madan (L) rl 6, bvc 5, bb 3, so 9, pgl 2; Betancourt (r) rl 2, bvc 3, bb 5, so 1, pgl 3; Lage (W) rl 5, bvc 1, bb 0, so 6, pgl 0; Leal (r) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0; Mendez (f) rl 2, bvc 1, bb 0, so 3, pgl 0.

Note: fuoricampo di Helder (1p. al 6°); doppi di Diaz (2) e Marlin.

C’è un po’ di tutto, nel convincente successo casalingo di gara1 di San Marino. La buona prova dei lanciatori stranieri, innanzitutto, con la conferma di un eccellente Lage ma anche la crescita di Leal e Mendez. Poi la consueta gara di potenza dei battitori che si esprimono con otto valide, di cui la metà sono extra-base: il fuoricampo di Helder, i due doppi di Diaz e quello di Marlin. La gara, che ha visto Lage dominare fin da subito e Madan dall’altra parte come ottimo avversario, è rimasta sullo 0-0 solo per un inning e mezzo. Poi i due doppi di Diaz e Marlin hanno spezzato l’equilibrio e quell’1-0 è durato fino al 6°. In quella occasione è stato Helder a raddoppiare con un giro di mazza potente che è valso il fuoricampo del 2-0.

Gara sostanzialmente in ghiaccio, perché Reggio Emilia non è mai riuscita a rendersi pericolosa in attacco. Al 7° i padroni di casa hanno dilagato su un rilievo non proprio impeccabile di Betancourt. Con due out e prima occupata, il secondo lanciatore degli ospiti ha concesso la base ad Helder, il singolo del 3-0 a Proctor, la base intenzionale ad Angulo e il singolo a un grande Diaz che ha portato a casa gli ultimi due punti. Serata da mvp, per il battitore designato di Doriano Bindi. Per lui 3/3 con un singolo e due doppi. Vittoria per 5-0, San Marino si mette all’inseguimento della lepre Parma.