San Marino Baseball sfida Macerata: scontro al vertice del batti e corri italiano

Altro big match per il San Marino Baseball, che in quest’ultimo turno del girone d’andata affronta Macerata (oggi e domani alle 20 a Serravalle), ormai un top team del batti e corri italiano e attualmente al terzo posto in classifica con 8 vinte e 4 perse. I Titani, a 8-3, inseguono a una lunghezza la lepre Parma, che hanno avvicinato grazie al successo nel recupero di martedì scorso. "Una bella vittoria martedì, fa classifica – dice Doriano Bindi –. Abbiamo battuto al momento giusto e poi nel settimo abbiamo anche dilagato, prima della nuova interruzione per pioggia che ha fissato il finale sul 2-1".

Stasera sul monte di scena ancora i pitcher stranieri, con Lage sicuro partente dopo che è stato fatto riposare con Parma. "Lage non è stato utilizzato martedì e comincerà lui – conferma Bindi –. Per quanto riguarda Leal, valuteremo quanti lanci potergli dare, visti che ne ha fatti 30 qualche giorno fa. Poi chiaramente c’è anche Mendez, che con Parma è salito per ultimo e ne ha fatti 14". Dall’altra parte, un trio di lanciatori di valore come Moreno (4-1, 2.91), Casimiri (0-0, 5.40) e Rojas (0-0, 3.65). "Macerata è da qualche anno che è squadra di alto livello, messa bene in tutti i reparti. Una formazione molto buona, con tre stranieri sul monte nella prima partita e un Quattrini che conosciamo bene nella seconda. Oltre a lui, anche Doba che tira veramente forte".

Domani sera sfida tra Palumbo e l’ex Quattrini, mentre in campo San Marino dovrebbe presentare la formazione tipo. A ricevere Proctor, mentre gli interni saranno Helder, Angulo, Marlin e Di Fabio. Esterni Pieternella, Celli e Batista, con Diaz dh. "La ricetta? Restare concentrati dall’inizio, inning dopo inning – chiude Bindi -. Giocare con fiducia sempre e in ogni momento per ottenere il risultato migliore possibile".