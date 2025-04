San Marino Baseball trionfa 4-1 contro Fortitudo Bologna all'esordio in campionato

SAN MARINO BASEBALL4FORTITUDO BOLOGNA1

SAN MARINO: Batista ed (1/2), Angulo 2b (2/4), Helder 1b (1/4), Proctor r (1/4), Diaz dh (1/3), Celli ec (1/4), Pieternella es (1/4), Marlin ss (0/3), Di Fabio 3b (0/3).BOLOGNA: Albert es (0/4), Agretti ed (0/4), Martina 3b (1/4), Newton ss (0/4), Dobboletta ec (0/4), Vaglio dh (0/2), Rodriguez r (1/3). Borghi (Gamberini 0/1) 1b (0/2), Laise 2b (1/3).

Successione - Bologna: 000 000 100 = 1 bv 3 e 1 San Marino: 200 010 01X = 4 bv 8 e 1

Lanciatori: Bermudez (L) rl 5, bvc 4, bb 3, so 4, pgl 3; Rivero (r) rl 3, bvc 4, bb 1, so 5, pgl 1; Lage (W) rl 5, bvc 0, bb 1, so 11, pgl 0; Leal (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 5, pgl 1; Mendez (S) rl 2, bvc 0, bb 0, so 2, pgl 0.

Note: fuoricampo di Proctor (1p. all’8°); doppio di Helder.

Buona la prima. San Marino vince all’esordio in campionato e lo scalpo è subito di quelli eccellenti, perché si tratta di una storica rivale come la Fortitudo Bologna. Una gara indirizzata dall’eccellente prova sul monte di Jesus Lage, che per cinque inning non ha concesso valide al line-up ospite e a ha messo strikeout ben 11 avversari. Intanto l’attacco sammarinese ha avuto modo di colpire. Al 1° con due punti, battuti a casa dal doppio di Helder e dal singolo di Diaz. Al 5° col singolo di Angulo (nella foto) che ha mandato a punto Marlin per il 3-0. Bologna ha accorciato al 7° su in rilievo non perfetto di Leal, ma nella parte bassa del 9° i Titani hanno ristabilito le distanze grazie al primo fuoricampo della stagione del neoarrivato Chris Proctor, catcher americano. Gara1 è di San Marino.