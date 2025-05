San Marino batte Parma 2-1: vittoria preziosa nel campionato di baseball

SAN MARINO

2

PARMA

1

PARMA: Angioi ss (0/3), Gonzalez ed (0/2), Geraldo 3b (1/3), Concepcion es (1/3), Mineo (Monello) r (0/2), Astorri dh (0/3), Ascanio 1b (1/3), Battioni ec (0/1), Cornelli 2b (0/2).

SAN MARINO: Batista ed (1/3), Angulo 2b (0/2), Helder dh (1/3), Proctor r (1/2), Diaz 1b (0/2), Celli ec (0/2), Pieternella es (1/2), Marlin ss (0/2), Di Fabio 3b (1/2).

Successione: PARMA: 010 000 = 1 bv 3 e 0 SAN MARINO: 000 002 = 2 bv 5 e 0

Lanciatori: Casanova (i) rl 2.1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Santana (L) rl 3, bvc 5, bb 0, so 2, pgl 2; Kourtis (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 0, pgl 0; Lage (i) rl 3, bvc 2, bb 2, so 4, pgl 1; Leal (r) rl 2.1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Mendez (W) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

Note: fuoricampo di Concepcion (1p. al 2°); doppi di Geraldo, Di Fabio e Pieternella.

La partita più frammentata dell’anno finisce con un successo per 2-1 di San Marino su Parma. Ed è una vittoria preziosa, perché avvicina la truppa di Doriano Bindi alla capolista, ora solo a +1. Il match, giocato per 53 minuti lo scorso 25 aprile prima dell’interruzione per pioggia, è stato ripreso martedì sera a Serravalle e non sono mancati altri due stop per pioggia. Si riprende dallo 0-1 di aprile, frutto del fuoricampo da un punto di Concepcion, e dal terzo attacco sammarinese, con Di Fabio in battuta e un out. Il terza base tocca subito un gran doppio, ma dopo di lui l’attacco non trova efficacia. I due manager, anche per i prossimi impegni ravvicinati, con i pitcher stranieri impegnati già domani, scelgono di cambiare i partenti rispetto alla prima parte di gara. Parma ha Santana per Casanova, mentre San Marino lascia a riposo Lage e propone subito Leal.

Proprio Leal ottiene sei out di fila tra 4° e 5° inning, mentre l’attacco colpisce un altro doppio con Pieternella al 5° ma, come accaduto con Di Fabio, senza avanzamenti ulteriori. È al 6° che la partita si decide. Mendez risolve una situazione intricata eliminando Astorri e Ascanio con due in base. Nella parte bassa ecco aggancio e sorpasso. Batista va col singolo interno, Angulo lo sposta in seconda con un bunt di sacrificio e il singolo di Helder vuol dire 1-1. Non solo, perché poi arriva anche la valida di Proctor e la base a Diaz del nuovo entrato Kourtis che riempie i cuscini. Con un out, è più che sufficiente la lunga volata di Federico Celli al centro per portare a casa il 2-1. Al 7° San Marino allunga sul 5-1, ma la pioggia battente induce a una nuova interruzione e, da regolamento, il risultato definitivo è quello dell’inning precedente. Non andranno dunque agli archivi il singolo di Pieternella, il doppio di Di Fabio e le basi ball a Batista, Angulo ed Helder. San Marino vince e prosegue nella caccia alla vetta.