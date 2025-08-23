San Marino, è tempo di semifinali. Al via la grande sfida con Bologna

Parte oggi, la semifinale tra San Marino Baseball e Fortitudo Bologna. Come accaduto per i quarti, la formula regala le prime due partite in casa alla peggio classificata in regular season. Si comincia dunque a Bologna per la partita di stasera e per gara2 di domani. Poi la serie si trasferirà allo Stadio di Serravalle per gara3 di giovedì 28 e per l’eventuale quarta e quinta partita di venerdì 29 e sabato 30. Playball sempre alle 20.

"Bologna è una squadra che in stagione ha avuto dei picchi in alto e anche qualche caduta – dice Doriano Bindi –. Quando sono in forma, tutti sono in grado di battere. È chiaro che è un gruppo di alto livello e bisognerà fare tanta attenzione". In stagione tre vittorie su quattro per i felsinei, ma in regular season è finita davanti San Marino (19-9 contro 16-12). I lanciatori partenti di oggi saranno Bermudez e Paricaguan.

"Bermudez è un lanciatore giovane ma bravo, dotato di un ottimo slider e di una buona velocità – avverte Bindi -. Dovremo attaccarlo concentrati su ogni pallina. Il line-up di Bologna? Pericoloso soprattutto con Agretti, Martina e Gamberini. Fondamentale cercare di fermare questo trio per avere ambizione di vincere la partita e la serie".

Dall’altra parte la semifinale è Parma-Macerata e in entrambi i casi si tratta della replica del 2024. Tutti in salute in casa San Marino, con lo staff che dovrebbe riproporre lo stesso schieramento delle ultime partite col Bsc Grosseto. Proctor a ricevere e cerniera degli interni formata da Diaz, Angulo, Marlin e Di Fabio. Prato esterno per Pieternella, Celli e Batista. Battitore designato Eugene Helder. "Siamo pronti e concentrati per questa semifinale" conclude Bindi.