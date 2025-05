San Marino in Maremma. È caccia al primo posto

È in Maremma che il San Marino Baseball cerca vittorie per tallonare la capolista Parma. Dopo aver già incrociato i guantoni in stagione col Bsc, oggi e domani Celli e compagni se la vedranno con l’altra grossetana, il Bbc. Playball sempre alle 20 per due match di cartello contro un gruppo che in questo 2025 può sorprendere. D’altra parte, in questo momento, il Bbc Grosseto è quarto con 4 vinte e 5 perse nel girone A, alle spalle di Parma (8-0), San Marino (6-2) e Macerata (7-3). Con la Fortitudo Bologna al momento attardata (2-8), gli spazi per inserirsi nei quartieri alti ci sono eccome. "Il Bbc Grosseto è un’ottima squadra e darà del filo da torcere a tutti per l’intero campionato – dice Doriano Bindi –. In particolare, nella partita del lanciatore italiano se la giocano con ognuno grazie a Giulianelli, Robles e Garbella. In più hanno un ottimo line-up nel quale sono in parecchi a essere pericolosi. Bisognerà fare attenzione".

Ed è proprio la partita dei pitcher di formazione italiana uno dei settori in cui deve migliorare di più San Marino. Palumbo (6.48 di media pgl) e Civit (14.09) si sono spartiti le partenze senza offrire un rendimento d’eccellenza. Meglio al momento Luca Di Raffaele, sempre affidabile come rilievo (0.96). Stasera, intanto, spazio ai pitcher stranieri, con i Titani che confermano Lage, con Leal e Mendez dietro di lui. Il Bbc proporrà sul mound Piñeyro, che nelle cinque gare non ha sfavillato (0-2, 4.43). "Giochiamo una partita alla volta, al recupero con Parma di martedì penseremo più avanti – prosegue il manager sammarinese –. È un buon momento. All’inizio della stagione non è mai facile, bisogna rimettere in moto i meccanismi e c’è da trovare il ritmo. Però ora stiamo facendo bene".