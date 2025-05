San Marino punta sui giovani ai Giochi dei Piccoli Stati 2025 in Andorra

Ottantasei atleti, con un’età media di 26 anni. Sarà un gruppo sammarinese estremamente giovane quello impegnata nell’edizione 2025 dei Giochi dei Piccoli Stati. La scaletta di maggio è chiara, con la delegazione in udienza dai Capitani reggenti giovedì 15 maggio (in quella occasione saranno ufficializzati i portabandiera) e poi in partenza domenica 25 per le gare. I Giochi avranno luogo ad Andorra dal 26 al 31. "Investire nei giovani è il segreto per ottenere futuri successi – spiega il presidente del Cons, Christian Forcellini –. Detto questo, ogni comitato olimpico cerca di allestire la miglior delegazione possibile e noi pensiamo di averlo fatto". Presenti, ad esempio, due medagliati olimpici come Perilli e Berti, ma anche tanti altri atleti di valore. "Per noi è una delle manifestazioni regine – prosegue Forcellini –. La previsione sul numero di medaglie? Non so quante ne otterremo, difficile fare previsioni anche se qualche idea l’abbiamo. In ogni caso, a parte qualche infortunato, ci sono i migliori".

L’atleta più giovane, Emma Fratti (ginnastica), ha 15 anni. La prevalenza del settore femminile, in questi Giochi di Andorra, è evidente (53 a 33). Sono nove i Paesi partecipanti. Oltre a San Marino, ecco i padroni di casa di Andorra, poi Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. San Marino sarà impegnata in atletica, ciclismo, ginnastica ritmica, karate, judo, nuoto, nuoto artistico, pallavolo, rugby a 7, tennis, tennistavolo, tiro a volo e tiro a segno. "È il punto di arrivo di un lavoro che il mondo dello sport sammarinese porta avanti tutti i giorni – dichiara il Segretario di stato allo sport, Rossano Fabbri –. Gli oltre 11mila tesserati sono un segnale chiaro, vuol dire che tutte le famiglie hanno qualcuno che ha a che fare con lo sport. Per noi questi Giochi rappresentano un momento veramente importante".