San Marino sfida Bsc Grosseto: doppio incontro a Serravalle per riscattarsi

San Marino vuole dimenticare il doppio ko dello scorso weekend e, per tornare in sella, l’avversario dato dal calendario è il Bsc Grosseto. Si gioca oggi a Serravalle, con prima partita in programma alle 15 e seconda alle 20. Due gare sul diamante amico dei Titani, con la prima che vedrà sul monte i lanciatori stranieri e la seconda gli italiani. Nel match serale, però, la squadra di casa sarà formalmente Grosseto, che dunque attaccherà per seconda.

Nel pomeriggio grande sfida sul monte tra il sammarinese Lage (5-2, 2.55) e il maremmano Prins (0-2, 1.91), nella serale spazio al titano Palumbo (2-0, 4.83) e al grossetano Sireus (1-3, 2.43). Il Bsc è reduce dalla bella doppietta con i concittadini del Bbc e si sta rilanciando in classifica (6 vinte e 9 perse, San Marino è a 10-5).

"Con Bologna ne abbiam perse due ma può capitare, non avevamo ancora subito una doppietta – dichiara il manager sammarinese, Doriano Bindi –. Dispiace. La chiave è che noi non abbiamo battuto nel momento giusto e loro invece hanno girato bene. Nessun problema, l’importante è migliorare fin dalle prossime partite. Grosseto è una buona squadra, ma abbiamo giocato solo una partita in stagione ed è difficile trarre giudizi. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, reagire dopo le ultime sconfitte e soprattutto trovare la valida al momento giusto. In questo senso, in battuta mi aspetto di più".

Lo schieramento difensivo sarà quello consueto per San Marino, con Proctor a ricevere, Helder in prima, Angulo in seconda, Marlin interbase e Di Fabio in terza. Esterni Pieternella, Celli e Batista. "È una stagione equilibrata – prosegue Bindi -, nessuna partita è scontata e, se non ti esprimi al massimo, rischi sempre. Di sicuro un buon modo per restare sempre sull’attenti e giocare al giusto livello di competitività", conclude il manager sammarinese.