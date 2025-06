San Marino sfida il Bsc. Secondo posto da blindare

Il girone A, quello delle big, è fermo, celebra la sua pausa, ma San Marino deve scendere in campo per recuperare la partita col Bsc Grosseto saltata il 21 aprile per la scomparsa di Papa Francesco. Una buona occasione per mantenere ben saldo un secondo posto che rimane l’obbiettivo numero uno di Celli e compagni in questo scorcio finale di regular season. Si gioca sul diamante di Serravalle alle 20 e sul monte di lancio saranno protagonisti i lanciatori di formazione italiana.

"Forse per qualcuno sarebbe stato meglio riposare e recuperare gli acciacchi, ma in generale va bene giocare – dice il manager sammarinese, Doriano Bindi -. Occhio al Bsc Grosseto, perché è una squadra con diversi punti di forza e con un line-up che può colpire con tanti giocatori. Ad esempio, l’americano McIlwain (333 di media, 5 fuoricampo e 15 punti battuti a casa), ma anche Lopez (319) e Aloma (286). Bisognerà fare attenzione".

Dubbi, in casa San Marino, sulle condizioni di Helder e Batista, che dovrebbero marcare visita anche oggi e poi recuperare con calma per il weekend successivo con Reggio Emilia. I titani arrivano da un weekend convincente con Nettuno, con due vittorie e la sensazione di una ritrovata solidità. "L’apporto dei lanciatori è stato ottimo – prosegue Bindi –. Hanno sempre controllato. In battuta? Stiamo mettendo a segno un sacco di fuoricampo, è vero, ma diciamo che al momento manca la zampata nel momento giusto. Su quello dobbiamo lavorare".

Stasera sul monte di lancio sammarinese salirà Palumbo, con Civit e Luca Di Raffaele di rincorsa. In campo è presumibile che si vada con lo schieramento visto con Nettuno, vale a dire Proctor a ricevere e diamante composto da Diaz, Angulo, Marlin e Servidei. Esterni Di Fabio, Celli e Pieternella.