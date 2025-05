San Marino sfida Reggio Emilia: una vittoria per inseguire Parma

Il doppio successo dello Steno Borghese lascia spazio a una sfida con Reggio che può lanciare San Marino definitivamente all’inseguimento della lepre Parma. Con gli emiliani si gioca stasera a Serravalle, poi domani in trasferta, con playball sempre alle 20. Classifica e valori raccontano di due partite che la truppa di Doriano Bindi può portare a casa, soprattutto se il monte italiano replicherà la bella prova di Nettuno. I lanciatori partenti dovrebbero essere gli stessi dell’ultima volta, vale a dire Lage (3-0, 0.60) e Palumbo (1-0, 5.25). Stasera la Palfinger Reggio Emilia proverà a opporsi con Frank Madan (1-1, 2.63), domani con Enrico Zanchi (0-4, 7.36).

"Sono due partite da affrontare con energia e determinazione – dichiara Doriano Bindi –. Bene il rendimento a Nettuno, dove sono arrivate due belle vittorie. Buon apporto da parte dei lanciatori, sempre in controllo e con poche basi ball concesse. Ci sono stati momenti di difficoltà ma la reazione è sempre stata buona e chi stava lanciando ne è uscito al meglio".

San Marino scenderà in campo stasera con Lage a lanciare e Proctor a ricevere. Interni Helder, Angulo, Marlin e Di Fabio. Prato esterno per Pieternella, Celli e Batista. Intanto il recupero col Bsc Grosseto è stato spostato da martedì prossimo al 28 giugno. In questo weekend si giocano anche Parma-Bsc Grosseto, Bologna- Nettuno e Bbc Grosseto-Macerata.

La classifica: Parma 6-0; San Marino 4-2; Macerata 5-3; Bbc Grosseto e Bsc Grosseto 4-3; Reggio Emilia, Nettuno e Bologna 2-6.