San Marino trionfa su Nettuno con una doppietta di fuoricampo

NETTUNO3SAN MARINO8

NETTUNO: Garcia ec (0/4), Scerrato (Mercuri 2/2) 2b (0/3), Zazza 3b (1/4), Joseph ss (3/3), Mascai 1b (3/5), Annunziata (Trinci 0/2) r (0/2), Sparagna dh (0/3), D’Amico ed (0/4), Mazzanti es (1/4).

SAN MARINO: Batista ed (1/5), Celli (Di Fabio 0/1) ec (1/2), Helder dh (1/5), Proctor r (1/5), Angulo 2b (3/3), Diaz 1b (1/5), Pieternella es (0/5), Marlin ss (2/5), Servidei 3b (1/5).

Successione – San Marino: 214 100 000 = 8 bv 11 e 0. Nettuno: 000 200 001 = 3 bv 10 e 4

Lanciatori: Palumbo (W) rl 6, bvc 7, bb 2, so 8, pgl 2; Di Raffaele (r) rl 2, bvc 1, bb 2, so 4, pgl 0; Civit (f) rl 1, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 1; Lugo (L) rl 2.1, bvc 6, bb 1, so 3, pgl 6; Benelli (r) rl 5.1, bvc 3, bb 1, so 3, pgl 1; Ciarla (f) rl 1.1, bvc 2, bb 0, so 3, pgl 0.

Note: fuoricampo di Batista (1p. al 1°), Diaz (2p. al 3°) e Marlin (1p. al 3°); triplo di Marlin; doppi di Proctor, Angulo, Mercuri, Zazza e Joseph.

Sono tornati i Titano Bombers. San Marino sbanca Nettuno grazie alla potenza dei suoi battitori, che firmano una doppietta (5-2, 8-3) utile a dare l’inseguimento alla lepre Parma. Sono sei i fuoricampo della truppa di Bindi in due partite, ma il dato più clamoroso è che arrivano da sei giocatori diversi. In gara2 l’attacco a fare fin da subito la voce grossa. Al terzo lancio della partita di Lugo, Batista spara fuori dalle recinzioni il fuoricampo dell’1-0. Il partente nettunese, scosso, concede la base a Celli e, con due out, colpisce Angulo. La difesa commette un errore sulla battuta di Diaz e a casa arriva il 2-0. Palumbo va con tre out veloci e al 2° San Marino va sul 3-0 grazie a triplo di Marlin e singolo di Servidei. Al 3° ecco un big inning da quattro punti. Su Proctor c’è l’errore e il puntuale Angulo punisce con la valida del 4-0. Non solo, perché subito dopo arrivano altri due fuoricampo, quello da due punti di Diaz e quello da uno di Marlin. Una volata di sacrificio di Angulo al 4° manda a punto l’8-0, mentre nella parte bassa Nettuno reagisce e trova due punti. San Marino si salva in due inning consecutivi, il 6° e il 7°, con le basi piene, mentre in chiusura i padroni di casa segnano il terzo punto con i doppi di Mercuri e Joseph su Civit. Finisce 8-3.

Così in gara1. Nella prima partita, San Marino va avanti al 1° grazie al doppio dell’1-0 di Angulo. Al 3° ecco il raddoppio, generato dal primo fuoricampo del weekend, il solo homer di Helder. Il 2-0 è già un buon bottino, perché sul monte Lage concede le briciole al line-up di casa. Al quarto è Pieternella, ancora in apertura di ripresa, a centrare un fuoricampo da un punto. Il 3-0 resiste fino all’8°, quando Nettuno ha un colpo di coda sui lanci dei rilievi. Il fuoricampo da due punti di Garcia porta i laziali sul -2, ma l’inning si chiude in fretta e al cambio di campo è Proctor, col suo quarto fuoricampo stagionale, a scrivere 5-2. Il lanciatore vincente è Lage, 11 valide a 5 per San Marino.