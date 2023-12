San Rossore Grey Creek non delude le attese

Erano due le condizionate al centro del programma festivo all’ippodromo di San Rossore: il premio "Le Avanguardie", sulla distanza del doppio chilometro, e il premio "Palazzo Gambacorti" sui 1200 metri. Trattandosi di puledri, le prospettive maggiori non possono che giungere dall’esito della prova sui 2000 metri nella quale era favorito Grey Creek (D. Di Tocco) che non ha deluso; al secondo posto King Collection. Nell’altra condizionata, fra i sette velocisti in gara, Beauty of Tuscany (ancora Di Tocco) ha fatto terra bruciata fra sé e il gruppo capitanato da Eternal Blossom.

Come ogni anno, in occasione del premio dedicata alla bellissima mostra sille "Avanguardie" in corso a Palazzo Blu (fino al 7 aprile) è stata stipulata una convenzione per la quale quanti hanno presentato all’ippodromo un biglietto che certifichi di aver visto la mostra hanno goduto di una riduzione sul biglietto d’ingresso e la stessa cosa varrà, per reciprocità, per quanti, anche nei prossimi giorni, si presenteranno a Palazzo Blu con la matrice del biglietto d’ingresso all’ippodromo. Una condizionata maiden con ben 14 partenti era proprio il premio dedicato Palazzo Blu, metri 1500, nella quale il favorito netto appariva Finch del team Incolinx ma The Brooker, sul quale c’erano buone voci, oltre al monta ispirata di Maikol Arras. Lo ha messo nel sacco. Dodici anziani al via nell’affollato handicap di chiusura, valido come seconda tris, premio "Palazzo Prini Aulla", metri 2200. La corsa di ieri è stata vinta da Estoril (D. Di Tocco, triplo evento) su Ultimo Tango. Il pomeriggio ha offerto anche l’occasione al movimento degli anglo arabi, in costante ascesa, di presentare due Grandipremi, il “Gala Internazionale” sul doppio chilometro e il premio “Conferenza internazionale”, ancora sul doppio chilometro ma per soli cavalli di 3 anni.

Nelle due corse si sono registrati i successi rispettivamente di Selvaggio da Clodia (R. Saiu) e di Beniamino (M. Arras) mentre l’amazzone Giulia Pellegrini ha conseguito un altro successo montando Ladyhave della corsa per dilettanti dedicata a Stefania Sommariva. Si torna a correre giovedì riprendendo così il calendario più consueto. Con una novità, attesa dagli appassionati del settore: il ritorno delle prove in ostacoli in vista delle grandi corse del gennaio e del febbraio del 2024. Tre corse su sette saranno in programma in questa specialità mentre e corse in piano avranno una corsa aggiunta di recente sul calendario di San Rossore: il premio “Maria Waleska”, corsa opere femmine sui 1800 metri che riorda la splendida vincitrice delle Oaks del 1979.