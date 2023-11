Sangio, la carica di Rosseti: "Pronti a ripartire dal derby"

di Massimo Bagiardi

La Sangiovannese tornerà domani a Figline a distanza di quasi 10 anni e, proprio come allora, lo farà con un fresco cambio tecnico. Il 19 gennaio del 2014, infatti, debuttò in terra fiorentina sulla panchina azzurra Andrea Benedetti, che sostituì l’attuale tecnico del Poggibonsi Stefano Calderini, domani sarà la volta di Atos Rigucci che martedì ha preso le redini della squadra dopo l’esonero di Gabriele Bencivenni. Un fatto davvero singolare, che i tifosi azzurri sperano possa coincidere anche con un successo dato che quell’ultimo precedente giocato in Eccellenza sorrise per l’appunto a Mugelli e compagni, grazie ad un 2-1 firmato dalla doppietta di Filippo De Gori. In totale sono 18 i confronti tra queste due formazioni con 9 successi della Sangio, 5 quelli del Figline e 4 i pareggi dei quali ben tre degli ultimi sei incontri giocati.

I gialloblù, sempre sul terreno amico, non hanno la meglio sui sangiovannesi dal 28 settembre del 2008, campionato di C2, dove si imposero per 3-1 grazie ai goal di Enrico Chiesa, una doppietta per lui, Frediani e rete del Marzocco a firma di Eddy Baggio, fratello del celebre "codino". Ma le due contendenti, a onor del vero, non si sono troppo spesso incrociate recentemente. Domani, come regola nel calcio, sarà tutt’altra storia con una classifica piuttosto deficitaria e un morale non di certo alle stelle per gli ultimi risultati arrivati.

L’uomo di riferimento nello spogliatoio, vale a dire capitan Niccolò Rosseti, sa perfettamente l’importanza di questa partita affermando che si aprirà un nuovo campionato proprio per i cambiamenti avvenuti in settimana: "Personalmente tengo a ringraziare Bencivenni per il lavoro fatto in questi mesi ma da domani si aprirà un nuovo capitolo, un nuovo campionato e dovrà essere nostro intento resettare tutto per cercare di risollevare una situazione difficile ma non certamente compromessa. Sappiamo che sarà dura, le cose più complicate talvolta possono essere anche più belle da raggiungere e noi cercheremo di dare ancora di più alla causa di quanto fatto fino ad oggi".

Il 3-0 di Coppa Italia a settembre, ultimissimo precedente ufficiale tra le due squadre, aveva fatto illudere tutti: "Diciamo che quella partita aveva mostrato una Sangiovannese che avrebbe potuto togliersi delle soddisfazioni, non è mai mancato l’impegno tantomeno le prestazioni sul rettangolo di gioco ma evidentemente qualcosa è andato storto e non dobbiamo pensare più a quest’ultimo precedente ma alla partita che ci attende domani e dalla quale vogliamo assolutamente conquistare dei punti".