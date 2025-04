Sangiovannese. Domani al Fedini arriva il Livorno

Arezzo, 16 aprile 2025 – A 270 minuti dalla fine della stagione la Sangiovannese si trova a -3 dalla salvezza diretta e per il turno infrasettimanale di Pasqua al "Virgilio Fedini" arriva la capolista Livorno già sicura della vittoria del campionato e che rimane la squadra più completa di tutto il girone.Una 32esima giornata che si prospetta proibitiva sulla carta per gli uomini di Deri che dovranno dare tutto e di più pur di ottenere dei punti e dimenticare l'amara trasferta di Seravezza. Gli azzurri si presentano alla sfida di Giovedì reduci da 3 sconfitte,1 vittoria e 1 pareggio nell'ultime 5. Questi risultati hanno peggiorato la situazione di classifica che ora mette la squadra valdarnese in bilico anche per quanto riguarda la possibilità di partecipare ai play-out, visto che la retrocessione diretta in Eccellenza dista solamente 1 punto. La sfida contro gli amaranto è quindi fondamentale per cercare di migliorare le recenti prestazioni ma soprattutto l’aspetto mentale che sembra essere più precario che mai, con un occhio di riguardo anche ai due scontri diretti contro la Flaminia ed il Terranuova Traiana che saranno come due finali per la Sangiovannese. Mister Deri dovrebbe confermare il 3-5-2 visto fin dal suo debutto ma dovrà fare a meno di Capitan Nannini che punta a recuperare in vista della sfida esterna contro la Flaminia.

Di nuovo a disposizione invece Santeramo e Foresta reduci rispettivamente da 3 e 1 giornata di squalifica. [the_ad_placement id="contenuto"] Dall'altra parte c'è un Livorno che nonostante abbia guadagnato la promozione in Serie C già da 2 settimane, vuole onorare questo campionato fino alla fine senza lasciare favori a nessuno. La squadra di Indiani arriva a questa sfida dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Flaminia, ma soprattutto con una testa più leggera rispetto alla Sangiovannese. Probabilmente l'allenatore di Certaldo schiererà una formazione più orientata a far giocare coloro che hanno avuto minor minutaggio durante la stagione ma con il chiaro obiettivo di ottenere i 3 punti. Domani si sfideranno quindi due squadre che vivono una condizione fisica ma soprattutto mentale diversa ma per i ragazzi di Deri questa è una delle tre finali da vincere per regalare ai tifosi una speranza di permanenza nella categoria.