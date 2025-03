Sansepolcro in Coppa senza gol. Ora la qualificazione è più vicina

SESTESE 0 SANSEPOLCRO 0

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Matteo L., Biondi, Cirillo, Dianda (87’ Casati), Safina (70’ Sarr Papa), Berti, Ciotola, Ermini (73’ Robi). A disp.: Tognoni Pugi, Pisaneschi, Cucinotta, Vannini, Bravi, Gaffarelli. All.: Polloni.

SANSEPOLCRO: Vassallo, Carbonaro, Del Siena, Gorini (68’ Petricci), Adreani, Lorenzoni, Bruschi, Brizzi, Bartoccini, Valori (63’ Mariotti), Quadroni (63’ Pasquali). A disp.: Vaccarecci, Corsini, Innocenti, Gennaioli, Testerini, Barculli. All.: Armillei.

Arbitro: Zamagna di Saronno. Note: spettatori 220 circa. Angoli: Ammoniti: Cirillo, Del Siena, Mariotti, G. Matteo. Recupero: 1’+4’.

SESTO FIORENTINO – Il primo round di andata di Coppa Italia di Eccellenza è stato protocollato senza reti. È un buon risultato per il Sansepolcro, che torna a casa imbattuto sicuro che per la qualificazione al Buitoni sarà tutt’altra musica. In una giornata già primaverile la prestazione dei bianconeri è stata oltre di qualità, di quantità, con una prova positiva della difesa che ha frenato le ambizione di una Sestese fino all’ultimo alla ricerca del colpo risolutore. Ospiti sempre attenti, hanno risposto colpo su colpo senza però graffiare. Solo a pochi minuti dal termine una fiammata improvvisa (87’) a seguito di uno scambio stretto in area sestese: Pasquali nel calciare finisce a terra sulla pressione di un difensore di casa, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

Al pronti e via, le squadre vanno a rilento. Dopo il primo tentativo dei locali (11’) su punizione di Cirillo rinviata dalla difesa, al 18’ il Sansepolcro si fa vivo: torre di Bartoccini per Quadroni che calcia; il tiro viene ribattuto da Biondi. Al 22’ la Sestese si riaffaccia con un rasoterra di Ermini senza esito e al 29’ con una bella triangolazione fra Ermini, Dianda e Cirillo, che finisce fuori di poco. Al 39’ Gorini vede il portiere di casa fuori dallo specchio di porta, calcia ad effetto, ma Giuntini riesce a recuperare terreno e a mandare la palla in angolo. Nei minuti iniziali della ripresa partenza fulminea di Ermini che si presenta in area costringendo Vassallo a uscire con tempismo. Il Sansepolcro imbastisce qualche buona azione, ma non trova sbocchi. La girandola di sostituzioni effettuate da Armillei non producono niente di particolare: l’ultima emozione all’87’ con Pasquali già descritta, poi si assiste all’ultimo tentativo dei locali con Ciotola con Vassallo che fa suo i cross. Finisce 0-0, con la qualificazione per la semifinale rimandata al Buitoni per il 12 marzo.

Giovanni Puleri