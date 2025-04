Sara Nestola conquista il bronzo nella mezza maratona agli Europei di Lovanio

Meravigliosa Nestola: la 23enne reggiana della Corradini Rubiera e allenata da Stefano Baldini, ha colto la medaglia di bronzo nella mezza maratona di km 21,097 disputata a Lovanio, in Belgio, e valida per il campionato Europeo di corsa su strada. Ma non solo, grazie anche alle buone prestazioni di Rebecca Lonedo, settima e sempre allenata da Baldini e al 17° posto di Nicole Reina, Sara ha contribuito in modo decisivo alla conquista dell’argento con l’Italia seconda nella classifica per nazioni, dietro al Belgio e davanti alla Spagna. Sara ha chiuso la sua gara in 1h11:26 dietro alle belghe Chloé Herbiet (1h10:43) e Juliette Thomas (1h10:57). Ha gestito la gara bene, restando sempre tra le prime, ma non forzando l’andatura. L’azzurra ha comunque corso a ritmi alti e a soli 10 secondi dal record personale, precedendo la spagnola Meritxell Soler (1h11:39), sorpassata nel finale e approfittando dello stop dell’olandese Diane Van Es che sembrava essere saldamente terza a un chilometro dal traguardo. Da quinta che era, ha chiuso la rimonta sul podio dimostrando la solita grinta. La Nestola è campionessa italiana in carica sulla distanza dei 21,097 km e a livello internazionale si era già messa in evidenza con l’argento nei 10.000 su pista agli Europei U23 di due anni fa. "Alla fine ho visto che il terzo posto era vicino - dice Nestola con le lacrime che le brillano negli occhi - ci ho creduto, ho dato nel finale tutto quello che mi era rimasto e ora sono molto emozionata. Mi sono ascoltata molto, in una giornata calda: è stata una gara sul ritmo all’inizio, poi il gruppo si è scremato, ma ero tranquilla e rilassata perché sapevo di essere arrivata qui in forma. Domani (oggi, ndr) è il compleanno di mio papà, la dedica è anche per lui".

Oggi (ore 9,30 diretta Eurovision), un altro reggiano sulle strade del Belgio, Yassin Bouih: correrà i 10 chilometri, lui che è più specialista sulle siepi.

Claudio Lavaggi