Sara Nestola conquista il titolo assoluto sui 10.000 metri a Cosenza

Per lei vincere è diventata un’abitudine. Nel 2024 ha razziato tutto quello che c’era in Italia per la categoria Promesse (under 23) e ora che è diventata senior vuole continuare. A Cosenza, Sara Nestola, la quasi 24enne portacolori della Corradini Rubiera allenata da Stefano Baldini, ha vinto il titolo assoluto sui 10.000 metri in pista, il secondo in carriera "tra i grandi", dopo quello di mezza maratona. "Bene, dai, forse non benissimo – dice Sara – ma credo di aver risentito della mezza maratona degli Europei disputati in Belgio in cui ho avuto forti emozioni. Ho chiuso in 33’10’’72, non lontana dal mio record, dietro alla burundese Elvanie Nimbona, che però era in gara solo per i Societari, non essendo italiana".

La gara come si è sviluppata?"Ben presto siamo rimaste noi due: io cercavo di dare un ritmo costante, lei quando mi dava il cambio andava a strappi. Nel finale ha allungato, ma io pensavo solo al titolo tricolore".

In vista c’è l’azzurro, con un dubbio..."Se parliamo della Coppa Europa del 24 maggio a Pacé, ci sarò di sicuro. I mondiali di maratona sono un’altra cosa. Andranno tre italiane e cento atlete in tutto il mondo. Oggi ho il quarto tempo tra le azzurre, dietro a Yaremchuk, Epis e Lonedo, ma i mondiali sono a settembre, può accadere di tutto. Con Lonedo siamo amiche, lei ha il tempo migliore, io l’ho battuta negli scontri diretti: comunque, o io o lei, se non metteranno una riserva".

Quando si saprà?"Penso che entro la settimana prossima ci saranno le scelte federali".

La Lonedo, tra l’altro, è allenata a Rubiera da Stefano Baldini, così come Francesco Guerra che a Cosenza ha vinto la gara sui 10.000.

Claudio Lavaggi