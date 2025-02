Sarzana, a Grosseto crocevia della stagione

Un appuntamento fondamentale per l’Hockey Sarzana che stasera è atteso dalla trasferta di Grosseto. I maremmani di mister Mariotti al momento occupano la nona posizione in classifica con 22 punti, mentre i rossoneri sono all’undicesima con 15 punti. Sarà di certo una sfida dove sarà importante il carattere, Sarzana si impegnerà a mantenere alto il livello, come ha fatto soprattutto nelle ultime gare disputate. Hockey Sarzana che arriva alla sfida con alle spalle la risicata sconfitta casalinga contro il Trissino, mentre Grosseto ha alle spalle il 2-2 ottenuto contro il Cgc Viareggio in trasferta al PalaBarsacchi. "Anche se ancora distanti dalla meta, a Grosseto siamo ad un crocevia importante della nostra stagione: vincendo stasera potremmo guardare il prosieguo del campionato con più tranquillità. Infatti facendo bottino pieno contro i toscani arriveremmo a quota diciotto in classifica, una quota davvero importante per il nostro cammino verso la salvezza" sottolinea il presidente Maurizio Corona.

La formazione allenata da mister Sergio Festa ritroverà in rosa Mirko Tognacca, il classe 2005, di ritorno in panchina dopo l’infortunio riportato in allenamento, che gli è costato le ultime due partite. Mentre la formazione del Grosseto a disposizione di mister Massimo Mariotti comprenderà: il primo portiere Filippo Fongaro, classe 2003 ex Valdagno e Monza; il suo cambio Gabriele Irace, classe 2002 ex Follonica e Castiglione in squadra da due stagioni; Alberto Cabiddu, classe 2003 ex Follonica; il capitano argentino Pablo Saavedra, classe’89 in formazione dal 2019; l’argentino classe 2000 Francisco Barragan; l’italo-argentino classe ‘87 Gaston De Oro, ex Trissino, Breganze, Valdagno e Forte dei Marmi, in squadra da tre stagioni; il classe 2007 Tommaso Giusti; il classe ‘94 Stefano Paghi, ex Follonica, in squadra dal 2020; l’argentino classe ‘99 Matias Sillero ed il classe 2006 Mattia Giabbani.

Nella gara di andata al PalaTori di Sarzana, il risultato finale vide trionfare Grosseto per 3-4: aprì le marcature Illuzzi, che realizzò una doppietta, mentre il terzo gol del Sarzana fu di De Rinaldis; i gol del Grosseto furono realizzati da Saavedra, Cabiddu, Sillero e Barragan. Si gioca alle 20:45 al Palasport ’Mario Parri’ di Grosseto, Arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Ulderico Barbarisi di Salerno.