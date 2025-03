Sarzana fuori a testa alta. In Portogallo beffa ai rigori. Addio alla Ws Europe Cup

RIBA D’AVE

SARZANA

RIBA D’AVE: Golpe, Silva J., Sanucci, Silva R., Abreu, Correia, Albaraccin, Toledo, Silva, Pato. All. Lopes. HOCKEY SARZANA: Corona, Venè, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. Festa Arbitri: Zapico e Perez (Spagna) Reti: Rubio, Toledo, Borsi

RIBA D’AVE (Portogallo) – Gli applausi del folto e sportivissimo pubblico portoghese rendono merito alla bella prestazione del Sarzana, che vede sfumare solo ai rigori l’accesso alla final four di Ws Europe Cup. Ai rossoneri non basta una prestazione di altissimo livello e la vittoria sul campo del Riba d’Ave, che pareggia la sconfitta casalinga (4-5) del match di andata. Dopo il nulla di fatto nei supplementari, ai rigori è il team portoghese ad avere la meglio, mentre ai giocatori del Sarzana resta comunque la soddisfazione di uscire a testa alta, pur nel rammarico di aver solo sfiorato un traguardo che sarebbe stato più che meritato. In una serata da applausi per tutti, spicca la prestazione del portiere Simone Corona, autentico baluardo dei rossoneri. E’ Sarzana a fare subito la partita proprio come aveva chiesto alla vigilia coach Festa, gli attacchi dei rossoneri trovano il meritato premio al 4’ minuto quando Rubio mette a segno il gol del vantaggio che, fra andata e ritorno, rimette il risultato in perfetta parità. Anche in vantaggio è sempre Sarzana a condurre il gioco anche se i portoghesi piano piano si riorganizzano fino ad arrivare al gol del pareggio con Toledo.

Stesso canovaccio nella ripresa con Sarzana protagonista ancora di una bella prestazione: Illuzzi ha l’occasione di riportare in avanti i suoi su tiro diretto che il portiere di casa, ma il rammarico dura poco perchè nemmeno un minuto dopo è Borsi a portare avanti i rossoneri. Anche Riba d’Ave si vede respingere un tiro diretto, da lì fino alla fine non succede più nulla. Nei supplementari le due squadre puntano più a non commettere errori che a scoprirsi, a 20 secondi dalla fine Corona compie il miracolo su un ’uno contro uno’ che avrebbe potuto chiudere il match a favore dei padroni di casa. Si va ai rigori e al primo tiro Pato segna mentre Ortiz manda fuori, dopo i gol di Toledo e De Rinaldis al terzo giro Sanucci segna mentre Illuzzi spara alto. Corona para il quarto rigore a Silva tenendo in partita Sarzana, ma Rubio però si fa parare il successivo tiro, consegnando a Riba d’Ave la qualificazione alla finale four. Sarzana esce fra gli applausi del pubblico e ora si concentra sul campionato.