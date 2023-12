Sarzana Gamma batte Breganze e sale al 4° posto. Festa trascinatore, ora il nuovo impegno europeo

SARZANA GAMMA

7

BREGANZE

4

HOCKEY SARZANA GAMMA: Corona, Borsi, Garcia Bielsa, Ortiz, De Rinaldis F., Olmos, Illuzzi, Festa, Tognacca, Venè. All: De Rinaldis P.

BREGANZE: Zanfi, Dal Santo, Costenaro S, Posito, Torres, Battaglin, Lanaro, Volpe, Barbieri E, Bernardelli. All: Pozzan.

Arbitri: Rondina di Vercelli e Moretti di Follonica.

Marcatori: 1° tempo: 16’19’’, 17,34’’ 20’29’’ Festa. 2°tempo: 1’22’’, 2’18’’ Torres, 6’25’’, 10’19’’ Borsi, 14’ Posito, 21’14’’ Illuzzi, 21’50’’ Dal Santo, 22’44’’ Ortiz.

SARZANA – Seconda vittoria consecutiva e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ritorna in corsa per un posto al sole in questo finale di girone di andata della serie A1. Nel turno infrasettimanale al "Vecchio Mercato" contro il Breganze per consentire ai rossoneri di partecipare sabato all’impegno europeo in Spagna si sono imposti 7-4 in una sfida dominata nel primo tempo grazie allo scatenato Sergio Festa che ha messo a segno una tripletta. Poi il calo di adrenalina in apertura di ripresa che ha consentito ai veneti di rimettersi in gioco e portarsi sul 3-2. In due minuti il Breganze ha rimesso a fuoco gli improvvisi black out dei sarzanesi che già in diverse partite sono costati punti preziosi. Ma il Sarzana è tornato a prendere in pugno la partita allungando il passo fino a 5-2 grazie a Olmos e capitan Borsi. Nel finale un botta e risposta che è servito a tenere acceso il match ma non certo a renderlo scivoloso. Giocate anche Grosseto-Trissino 1-2, Follonica-Vercelli 7-2, Valdagno-Montebello 5-1. Classifica: Trissino e Forte dei Marmi 30 punti; Follonica 25, Sarzana e Grosseto 22, Valdagno 21, Amatori Lodi 20, Montebello 15, Sandrigo 13, Bassano 12, Monza 8, Vercelli, Breganze 6, Giovinazzo 4.

m.m.