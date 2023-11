Sarzana Gamma che beffa. Raggiunto a 15’’ dalla fine

VALDAGNO

VALDAGNO: Bovo, Tomba, Niccolò Crocco, Francesco Crocco, Diquigiovanni, Giuliani Marchetti, Borregan Bo, Vega, Garcia Solar, Checchetto. All. Luca Chiarello.

HOCKEY SARZANA: Corona, Garcia Bielsa, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Olmos, Festa, De Rinaldis F., Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Arbitri: Ferraro (Bassano), Rago (Giovinazzo).

Marcatori: 2° tempo 1’20’’ Francesco De Rinaldis, 1’56’’ Illuzzi, 9’58’’ Niccolò Crocco, 10’49’’ Giuliani, 24’33’’ Facundo Ortiz, 24’42’’ Vega.

VALDAGNO – E’ successo ancora. Quando ormai la vittoria sembrava essere salita sul pullman diretto a Sarzana si è materializzata la beffa a 15 secondi dalla conclusione di una partita emozionante. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation esce con un pareggio, 3-3, dalla pista del Valdagno nella sfida infrasettimanale della serie A1 ma lo sviluppo del match non può che amareggiare i rossoneri che come accaduto a Lodi sabato scorso non hanno gestito una situazione vantaggiosa. I sarzanesi si sono trovati avanti in avvio di ripresa 2-0 grazie alle reti di Francesco De Rinaldis e Illuzzi poi dopo essere stati ripresi dai padroni di casa hanno avuto ancora una chance. A 33 secondi dalla conclusione infatti Facundo Ortiz ha insaccato il 3-2 ma il Valdagno nel tempo restante prima della sirena finale ha rinunciato al portiere e attaccato con 5 giocatori trovando a 15 secondi dalla conclusione il 3-3 con Vega.

Gli altri risultati dell’8ª giornata: Sandrigo-Lodi 1-2, Trissino-Montebello 2-0, Bassano-Breganze 3-1, Giovinazzo-Monza 4-10, Grosseto-Vercelli 3-3, Forte dei Marmi-Follonica 4-2.

Classifica: Forte dei Marmi 21 punti, Trissino 20, Follonica, Lodi, Sarzana, Grosseto 16, Valdagno 11, Sandrigo 10, Bassano, Montebello 9, Monza 8, Vercelli 4, Breganze 3, Giovinazzo 0.