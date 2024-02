Sarzana Gamma liquida d’autorità il Bassano. I rossoneri si confermano al terzo posto

Sarzana Gamma

5

Ubroker Bassano

2

HOCKEY SARZANA GAMMA INNOVATION: Corona, festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos,Ortiz, Tognacca, De Rinaldis F., Venè. All. De Rinaldis P.

UBROKER BASSANO: Da Silva, Amato, Sgaria, Pozzato, Baggio, Sousa, Barbieri, Scuccato, Gomes, Bertuzzo. All. Zonta.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Ferrari di Viareggio.

Marcatori: 1° tempo 14’52’’ Olmos, 15’15’’ Ortiz. 2° tempo: 2’30’’ Ivo Silva, 2’36’’, 4’14’’ Garcia, 8’31’’ Borsi, 20’45’’ Gomes.

SARZANA – Un pieno di reti, punti e fiducia. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation si riprende il "Vecchio Mercato" superando il Bassano 5-2 rafforzando il terzo posto in classifica nel campionato di serie A1 e soprattutto facendo pace con la propria pista dopo due sconfitte consecutive contro Trissino e Amatori Wasken Lodi. Ma dopo le indicazioni positive già fornite la settimana scorsa a Grosseto la serie di successi è proseguita contro il Bassano, formazione che a dispetto delle attese della vigilia si ritrova in una posizione di retrovia lontana dalle ambizioni previste.

La formazione rossonera del tecnico Paolo De Rinaldis ha regalato una prova di grande spessore, chiudendo sul doppio vantaggio la prima frazione di gioco e, dopo aver consentito ai veneti di accorciare le distanze in apertura di ripresa, nuovamente accelerato e preso il largo verso un successo meritato e fondamentale per gli obiettivi stagionali. Il Bassano però ha spaventato in apertura ma il rigore di Gomes centra la traversa e una volta smaltito il brivido l’Hockey Sarzana Gamma Innovation prende in pungo la partita sbloccando la sfida con in duetto argentino: apre Olmos e raddoppia Facundo Ortiz. In apertura del secondo tempo Ivo Silva ha accorciato le distanze ma a spegnere il fuoco ci ha pensato l’altro argentino Garcia con una doppietta per poi lasciare a capitan Borsi il compito di fissare la cinquina su rigore. In chiusura della partita secondo gol veneto firmato da Gomes. Adesso per i sarzanesi arriva l’importante e attesissimo impegno europeo di Wse Cup sabato prossimo sempre al "Vecchio Mercato" contro il Monza nell’andata dei quarti di finale mentre il ritorno si disputerà in Brianza a metà marzo.

Altri risultati della serata: Follonica-Giovinazzo 4-2; Monza-Grosseto 2-3. Oggi: Valdagno-Forte dei Marmi; Breganze-Trissino; Montebello-Amatori Wasken Lodi. Riposa Sandrigo.

Massimo Merluzzi