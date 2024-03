Sarzana Gamma non si arrende alla capolista. Sotto di due gol, conquista un meritato pari

Sarzana Gamma

3

Forte dei Marmi

3

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, De Rinaldis, Illuzzi, Angeletti, Garcia, Ortiz, Olmos, Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Gil, Cinquini, Joan Galbas, Rossi, Compagno, Giovanelli, Ipinazar, Torner, Taiti. All. Bertolucci.

Arbitri: Fronte di Novara e Ferrari di Viareggio.

Marcatori: 1° tempo 2’54’’ Ortiz, 17’17’’ Ipinazar, 20’57’’ Torner, 21’52’’ Galbas. 2° tempo: 7’27’’ Garcia, 10’38’’ Illuzzi.

SARZANA – L’Hockey Sarzana è forte. La nuova dimostrazione della splendida annata i rossoneri l’hanno fornita contro la capolista del campionato mettendola alle corde dopo il vantaggio iniziale e poi recuperando due reti nella ripresa quando il Forte dei Marmi sembrava aver apparecchiato la tavola per festeggiare l’ennesimo successo. E’ finita in parità, 3-3, la supersfida del torneo e i versiliesi hanno fatto i conti con la determinazione dei ragazzi di Paolo De Rinaldis che perdono una posizione in classifica ma sicuramente guadagnano fiducia, autostima e consapevolezza di poter recitare ancora una parte importante in questa stagione, in Italia e in Europa. Nella partita dei tanti ex, applauditi nella bolgia del Vecchio Mercato, è uscito fuori quello spirito che ha spesso fatto la differenza e per la prima volta in questo torneo i sarzanesi sono riusciti a fermare una grandissima dopo aver perso contro Trissino, Amatori Lodi e Follonica. Situazioni tutte diverse, nel punteggio e andamento degli incontri, ma i rossoneri avevano bisogno della scintilla che confermasse che la differenza con le big è ormai limatissima. Partenza lanciata dei sarzanesi che hanno sbloccato la sfida con Ortiz dopo neppure 3 minuti spaventando il Forte dei Marmi. Il raddoppio sembra nell’aria ma Ipinazar con un gran diagonale pareggia al 17’. Il Sarzana spreca un rigore e sul capovolgimento di fronte Torner sorpassa e Galbas chiude il primo tempo sul 3-1. Sembrava essere il tracollo invece Sarzana mette in scena una ripresa tra le più belle della stagione accorciando le distanze con Garcia e al minuto 10’38’’ infilando con un "siluro" di Iluzzi il 3-3 meritatissimo.

Massimo Merluzzi