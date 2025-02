Sarzana mette paura alla capolista Trissino. Vantaggio di Illuzzi, la beffa nei minuti finali

SARZANA 1 TRISSINO 3

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Angeletti, Mattugini, Ortiz, De Rinaldis, Venè. All FestaTRISSINO: Zampoli, Malagoli, Cocco, Joao Pinto, Fantozzi, Reinaldo, Mendez, Gavioli, Alvarinho, Sgaria. All. Tiago SousaArbitri: Galoppi e Moretti di Follonica

Reti: Primo tempo 12’30 Illuzzi. Secondo tempo 7’30 Malagoli, 22’30, Alvarinho (t.d), 24’58 Mendez.

SARZANA – Dura fino a tre minuti dalla fine il sogno del Sarzana di fermare la corsa della capolista Trissino. Il rossoneri sfoderano una bella prestazione e chiudono il primo tempo in vantaggio, ma nella ripresa cedono (anche con con tanta sfortuna) ai blucelesti di Tiago Sousa. Decisivo un episodio al 22’30 del secondo tempo. Si parte con due belle parate di Corona su Cocco e Malagoli, poi lo stesso ’numero 1’ sarzanese para un rigore a Mendez. Al 12’30 Sarzana avanti grazie a una conclusione di Illuzzi. La replica ospite è immediata con Fantozzi, ma Corona chiude. Al 15’ ci prova anche Joao Pinto: Corona non si fa sorprendere sul primo palo. Al 16’30 grande chance del Sarzana in contropiede, ma la volèe di Manrique viene parata in tuffo da Sgaria.

Nella ripresa ritmo intenso fin dalle primissime battute, subito chanche per Borsi da una parte e Alvarinho dall’altra. Al 5’ grande occasione per i rossoneri: Borsi si presenta a tu per tu con Sgaria, ma il portiere ospite para. Scampato il pericolo il Trissino al 7’30 pareggia con Malagoli su assist da dietro porta di Gavioli. Premono ancora i veneti alla ricerca del vantaggio, Corona salva due volte su Gavioli. Al 15’40 decimo fallo commesso dal Trissino: dal tiro diretto si presenta Ortiz ma la sua conclusione termina fuori. Sarzana ancora vicina al gol al 16’50 quando Sgaria compie un miracolo sul tiro a colpo sicuro di Illuzzi. Le occasioni su susseguono su entrambi i fronti: Sarzana sciupa una grande chance da buona posizione con Borsi, al 19’30 Corona chiude in tuffo sul tentativo di pallonetto di Malagoli che di lì a poco colpisce il palo.

Il Trissino nel finale alza ancora di più il ritmo alla ricerca della vittoria. La svolta arriva col decimo fallo di Sarzana al 22’30: dal dischetto del tiro diretto si presenta Alvarinho, che va ’uno contro uno’ con Corona e lo supera sul primo palo per il vantaggio ospite. In occasione di questo episodio, arriva un cartellino rosso per un componente della panchina del Sarzana che deve così giocare con l’uomo in meno nel finale. Nell’ultimo minuto il Sarzana gioca il tutto per tutto, togliendo il portiere e giocando col ’quarto’ di movimento, ma il Trissino ruba palla e chiude i conti al 24’58 con la rete di Mendez a porta vuota.