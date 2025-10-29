Sarzana nella tana del Lodi: "Pronti al match perfetto"

Lodi-Sarzana in programma stasera è piatto forte della quarta giornata della A1 di hockey: ai rossoneri di Festa servirà un vero “mercoledì da leoni” per uscire indenni dal PalaCastellotti, un palazzetto che in 16 campionati di A1 ha regalato solo due pareggi e tante sconfitte. Quello di stasera è un test che darà molte risposte: Sarzana arriva da un momento positivo, ad eccezione del finale di partita contro il Follonica. A Lodi ci si aspetta dai rossoneri una gara di spessore, contro una squadra che prova sempre a giocare a hockey. "Per uscire indenni stasera servirà il miglior Sarzana possibile" dice il presidente Maurizio Corona alla vigilia di un match tutt’altro che semplice. I sarzanesi, sette punti in classifica, ancora imbattuti con due vittorie e un pareggio su tre gare disputate, sono reduci dalla vittoria al PalaTori contro il Breganze, che li ha proiettati al secondo posto della classifica: Borsi e compagni hanno fin qui impressionato per la costanza di rendimento durante queste tre prime partite di campionato.

I lombardi (6 punti in classifica, due vittorie e la sconfitta rimediata a Bassano) lo scorso anno sono stati il vero anti-Trissino, hanno cambiato quattro pedine del roster di cui tre titolarissimi della scorsa stagione sostituendole con altrettanti giocatori. Due gli ex nelle file rossonere: Francesco De Rinaldis, cinque stagioni per lui in riva all’Adda, una Coppa Italia e una SuperCoppa conquistata, giocatore molto amato dalla tifoseria giallorossa e mister Sergio Festa tre stagioni con la maglia giallorossa e una Coppa Italia conquistata.

Le due squadre arrivano a questa sfida con due animi diversi: i lodigiani sono reduci dalla sconfitta patita a Bassano in cui però la formazione di Bresciani ha giocato alla pari della corazzata versiliese. I rossoneri sono caricati a mille dal successo casalingo contro il Breganze, in una partita non facile condotta portata in porto con maturità dalla formazione di Festa. "Sappiamo che tipo di squadra andiamo ad affrontare – dice il coach rossonero – la maggior parte di loro giocano da diverso tempo insieme, si conoscono e sicuramente sono guidati da uno degli allenatori migliori del panorama hockeystico italiano. Noi dovremo tirare fuori dal cilindro la miglior prestazione della stagione se vogliamo raccogliere qualcosa". Il via alle 20.45 al PalaCastellotti di Lodi, arbitrano Rondina di Vercelli e Pigato di Montecchio Precalcino.