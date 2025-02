Sarzana, Ortiz non basta. A Valdagno ko a testa alta

VALDAGNO 7 SARZANA 4

WHY SPORT VALDAGNO: Bovo, Giuliani, Borregan, Diquigiovanni, Sanches, Lazzarotto, Crocco F., Crocco N., Tomba, Cunegatti. All. Chiarello.HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Illuzzi, Mattugini, Manrique, Lavagetti, Venè. All. FestaArbitri: Hyde di Breganze e Rago di Giovinazzo.

Marcatori:1° tempo: 5’10” Ortiz, 5’51” Diquogiovanni, 14’47” Rubio 16’44” Giuliani.2° tempo: 1’54” Diquigiovanni, 7’44” Sanches 12’17” Sanches (t.d.), 17’02” e 18’10” Ortiz, 24’30” Sanches, 24’41” Diquigiovanni.

VALDAGNO – Sarzana cede 7-4 a Valdagno nel recupero della 18ª giornata, in un match ricco di emozioni. Il risultato non rende merito alla verve dei rossoneri (trascinati da Ortiz), rimasti in partita fino alla fine. E’ Sarzana a portarsi in vantaggio con Ortiz, ma Valdagno pareggia grazie a Diquigiovanni. I rossoneri insistono a vanno sull’1-2 con Rubio, per i veneti Giuliani ristabilisce la parità. Nella ripresa Valdagno alza il ritmo e in 10 minuti mette dentro 3 gol con Diquigiovanni e Sanches (doppietta). Partita finita? No, perchè Sarzana ha uno scatto di orgoglio e in due minuti va sul 5-4. Bovo poi ristabilisce le distanze, a un minuto dalla fine i rossoneri tentano la carta del quinto uomo di movimento, ma Sanches e Diquigiovanni chiudono i conti sul 7-4. In classifica il Sarzana resta a 15 punti al quart’ultimo posto, davanti a Novara (11), Sandrigo (7) e Montebello (5), mentre il Valdagno aggancia il Follonica al quinto posto a quota 34.

Nella foto: Ortiz in azione