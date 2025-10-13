Sarzana parte a razzo, Forte deve arrendersi

Sarzana

3

Forte dei Marmi

1

Sarzana: Corona, Borsi, Manrique, Tabarelli, Xavi Rubio, Angeletti, Munnè, Lavagetti, De Rinaldis, Grossi. All. Sergio Festa.

Forte dei Marmi: Gnata, Lopez, Duhalde, Checchetto, Cacciaguerra, Bozzetto, Raffaelli, Giovannelli, Ballestero, Ciupi. All. Roberto Crudeli.

Arbitri: Galoppi di Follonica e Davoli di Modena.

Marcatori: 1° tempo: 14’55“ Munne, 20’50“ Checchetto, 23’03“ Borsi. 2° tempo: 19’17“ De Rinaldis.

SARZANA – Se un buongiorno si vede dal mattino il campionato dell’Hockey Sarzana sembrerebbe essere partito con il passo giusto. All’esordio del torneo di serie A1 i rossoneri hanno battuto 3-1 il Forte dei Marmi accendendo di entuusiasmo il pubblico del “PalaTori”, che si è presentato compatto all’appuntamento. Vittoria, concretezza, punti fermi e belle indicazioni dai nuovi acquisti che rendono a dir poco felice il tecnico Sergio Festa confermatissimo dopo la scorsa prima stagione in panchina. Iniziata in modo frenato e quasi preoccupante poi sempre più in maniera disinvolta fino a una chiusura tra le migliori di stagione. Sicuramente il Forte dei Marmi non è più quella compagine che per anni ha dominato la scena, insieme a Trissino e Amatori Lodi ma è pur sempre una squadra di qualità. Proprio del nuovo acquisto Munne porta la firma il vantaggio sarzanese pareggiato però da Checchetto nell’emozionante finale del primo tempo, che ha visto il capittano Davide Borsi sferrare il colpo del nuovo vantaggio dell’Hockey Sarzana. La vecchia guardia ha messo il sigillo alla partita: Francesco De Rinaldis ex di turno ha insaccato il 3-1 mettendo al sicuro la sfida. Il capitano Davide Borsi autore di una rete elogia il gruppo. "Era importante iniziare con il piglio giusto, abbiamo fatto un’ottima gara, ci sono tante cose da rivedere ma anche tante cose positive da cui possiamo partire per fare un’ottima stagione. Partire con una vittoria dà entusiasmo al gruppo, ci fa continuare a lavorare col sorriso, che è la cosa più importante per lavorare meglio. Ora siamo partiti bene c’è tutta la stagione davanti. Vediamo di continuare nella maniera giusta".

Massimo Merluzzi