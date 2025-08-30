Sarzana, partenza con entusiasmo: "In campo senza paura di nessuno"

Un ’primo giorno di scuola’ fra entusiasmo e sorrisi. E’ iniziata la preparazione dell’Hockey Sarzana in un clima sereno, con voglia di lavorare e tanto entusiasmo. L’obiettivo è ripartire lasciandosi alle spalle l’altalenante passata stagione, disastrosa nella prima parte e poi conclusa con una cavalcata di 7 vittorie consecutive, record nei 16 anni di A1 disputati, conclusa al settimo posto. Il presidente rossonero Maurizio Corona ha parlato alla squadra, ribadendo in primis che chi va in campo gioca per la città di Sarzana e la rappresentano in tutta Italia. "Il primo giorno del raduno può essere paragonato al primo giorno di scuola per il mix di emozioni fra eccitazione, ansia e curiosità, sia per gli atleti sia per la società – dice Corona – abbiamo costruito una squadra intrigante, ma che comunque ha come primo obiettivo la salvezza, che non è mai scontata, basti pensare allo scorso campionato. Ci sono sicuramente sulla carta almeno 6-7 formazioni più attrezzate: noi dobbiamo giocare come sappiamo, sereni e liberi di testa. Ee mi sono raccomandato alla squadra: giochiamo ’da Sarzana’, perché così non ci deve fare paura nessuno". In programma due settimane di doppie sedute per arrivare preparati alle prime grandi sfide di questa stagione, con la formazione di mister Sergio Festa che sarà di scena al PalaTori, nel debutto della serie A1 contro il Forte dei Marmi nel derby toscoligure. Sarà un avvio di campionato non facile: dopo Forte dei Marmi in casa, i rossoneri andranno a Follonica. Nelle prime due settimane la squadra sarà guidata nella preparazione da Marco Acanfora e Mattia Rispogliati, la mattina si alterneranno tra la palestra e il Bagno La Goletta di Diego Angeli "che ringraziamo per la disponibilità concessa per allenamenti specifici sulla sabbia".

Nella seconda parte della giornata la preparazione si sposterà tra le mura del PalaHockey ’Giuliano Tori’. I primi due appuntamenti amichevoli i rossoneri incontreranno avversari di livello: mercoledì 18 settembre al Pardini Sporting Center di Camaiore alle 20.30 contro la Rotellistica Camaiore, il secondo martedì 23 settembre contro la neo- promossa Castiglione in Maremma al ’Casa Mora’, poi venerdì 26 settembre nel ’Trofeo Maio Parri’ a Grosseto contro Prato e padroni di casa (il via alle 18). Poi il programma andrà avanti con tanto lavoro e si chiuderà con il ’Memorial Luigi Vettone’. Sabato 13 settembre alle 21 in Piazza De Andrè, la società presenterà alla città la squadra di A1 e il suo settore giovanile, oltre alla squadra di serie A2 e il settore del Pattinaggio Artistico.

ROSA PRIMA SQUADRA: Portieri: Simone Corona, Alessandro Grossi; Francesco De Rinaldis, Davide Borsi, Xavi Rubio, Jan Munne, Santiago Manrique, Lucas Tabarelli, Lorenzo Angeletti, Alessio Lavagetti, Giampiero Andreani, Carlo Vanello. Allenatore Sergio Festa. Preparatore atletico: Marco Acanfora Mattia Rispogliati. Primo dirigente: Andrea Piccini. Direttore sportivo Maurizio Garofalo. Secondo dirigente Massimiliano Viozzi.